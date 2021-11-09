快訊

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

國軍恢復1年期徵兵？史順文：不會由國防部主動發起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從小培養「財富自由」 嘉縣理財營教育學生正確金錢觀

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供

嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。

教育展望協會總幹事詹麗菁觀察到許多透支金錢已經定型消費理財習慣的成年人，其消費習慣可能已經偏差並不易扭轉，因此思考理財教育應該要往下扎根，讓青少年能從小養成正確金錢價值觀。

嘉義縣教展協理事長蔡惇敘說，此營隊希望藉由有趣的桌遊，讓國中生在遊戲中學習理財準備、規劃，除可培養孩子操作模擬收入、支出的觀念，還能認識時間、財富、自由的意義，透過模擬遊戲時間流中，習得職業選擇的觀念，過程中可能遇到的問題、困難、風險、投資等，最終關聯到「朝九晚五圈」並期能早日達成人生自我理想實現的「財富自由圈」目標。

忠和國中校長黃雪惠感謝教育展望協會對青少年金融基礎教育的推廣熱忱，此套桌遊若能適當結合社會和綜合領域課程，應能符應新課綱的一些學習內容，例如:如何使用機會成本的概念、個人與家庭生活的金錢及時間管理等。

黃雪惠說，希望青少年學子能及早認識合宜的消費行為並能分析比較資源運用與風險評估，學生們若能進一步深化認同並進而能在未來生活情境中運用生涯規劃方法與資源，不但對於青少年能及早儲備未來的金融理財軟實力，對其自我生涯發展應亦有正向的引導作用與學習表現。

嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。圖／嘉義縣教育展望協會提供

理財 嘉義

延伸閱讀

新冠疫苗緩打嘉縣開放預約 醫師公會：送米鼓勵老人接種

養殖神農獎得主誤食魚刺急診 嘉縣漁業科長教挑刺秘訣

富邦證提供133檔定期定額標的 投資人可輕鬆理財

嘉縣警巡邏發現可疑車輛 上前盤查驚見男倒臥車中

相關新聞

中市2947名學生遺失檔案 議員：教局硬起來向教部抗議

教育部遺失 81校、7854名學生、2萬5210筆學習歷程資料，台中市是重災區，有大甲高中等19校2947名學生受影響。...

從小培養「財富自由」 嘉縣理財營教育學生正確金錢觀

嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣...

幼兒園師生比40年未改 黃偉哲連署支持調降到1：12

幼兒園教學模式已由大班級團體教學走向更重視幼兒個人學習的模式，需求已大不同，但幼兒園師生比40年來一直維持1:15不變，...

高中英聽新增長篇聽解 答對率逾7成

新課綱首屆考招新制將陸續舉行，其中十萬四四九名高三生報名的第一次高中英聽測驗率先登場，大考中心昨開放查詢成績。大考中心說...

學妹家玩躲貓貓「半年連竊10萬元」 小六女童認錯：分同學花用

台中發生5年級女童邀同校數名6年級學姐到家裡玩「躲貓貓」，家長指控抽屜裡的現金約10萬元被偷，校方深入了解是連續偷竊案，...

小六女童同學家寫作業 玩躲貓貓行竊數萬元長達半年

台中市有國小生到同學家寫作業卻趁機竊取財物，金額高達數萬元。台中市教育局今天表示，遭竊家長經架設攝影機蒐證，發現小六女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。