從小培養「財富自由」 嘉縣理財營教育學生正確金錢觀

嘉義縣教育展望協會為讓理財教育從小扎根，10月底推出「財富自由桌遊理財教育營」獲得國中生廣大迴響，日前第二梯次前進嘉義縣水上忠和國中，希望將理財觀念向下扎根，讓青少年從小養成正確的金錢觀。

教育展望協會總幹事詹麗菁觀察到許多透支金錢已經定型消費理財習慣的成年人，其消費習慣可能已經偏差並不易扭轉，因此思考理財教育應該要往下扎根，讓青少年能從小養成正確金錢價值觀。

嘉義縣教展協理事長蔡惇敘說，此營隊希望藉由有趣的桌遊，讓國中生在遊戲中學習理財準備、規劃，除可培養孩子操作模擬收入、支出的觀念，還能認識時間、財富、自由的意義，透過模擬遊戲時間流中，習得職業選擇的觀念，過程中可能遇到的問題、困難、風險、投資等，最終關聯到「朝九晚五圈」並期能早日達成人生自我理想實現的「財富自由圈」目標。

忠和國中校長黃雪惠感謝教育展望協會對青少年金融基礎教育的推廣熱忱，此套桌遊若能適當結合社會和綜合領域課程，應能符應新課綱的一些學習內容，例如:如何使用機會成本的概念、個人與家庭生活的金錢及時間管理等。