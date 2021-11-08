學生盼落實校園民主 校長持保留態度

學生究竟是不是校園的主體？校方與學生代表的看法大不同。世新大學校長吳永乾表示，學生參與的權限若沒有適當的規範與限制，就會混淆「施教者」與「受教者」的位置。台北商業大學校長張瑞雄則說，有些學生為彰顯自主地位，會出現「為反對而反對」的狀況。但前臺學聯副主委謝佩玲則說，一直以來校方自居管理者的家父思維，恐讓學生遭到「幼體化」，應朝師生共治邁進。

大學法只是第一步

臺學聯與立委范雲於1日提出修正大學法的訴求，盼提高學生在校務會議的比例、檢討校長遴選制度，並建請政府召開高教國是會議，解決台灣高教沉痾。

謝佩玲表示，其實現在有相當多學生參與的問題需要改變，而《大學法》只是一切學校制度的上位法。目前提高校務會議學生比例的訴求只是最低度的保障，因為如果比例不改變的話，就是形式上的參與而已，一點實質影響力與決策權都沒有。

學生什麼都管嗎？

張瑞雄校長受訪時提到，「學校的治理牽涉到太多專業」。他說，學生到學校的主要任務就是「學習」，外加經營社團就已經需要相當多的時間，學生在此情況下是否還有餘裕進入校務管理，他表示質疑。

吳永乾也認為，學生能夠參與決策的項目需要受規範，許多學校管理的項目並非學生身分能夠插手，如人事制度專任三級、校園行政等。校務會議內容包山包海，若沒有對學生代表有足夠的規範，是不可能執行的。他也表示，學生能在表達與聽取意見中學習經驗，即顯現校園的透明與民主。

臺學聯指出，各大校務議案都可能牽涉與學生的基本權益。排除或限縮學生代表的決定，並不符合民主精神。更甚者，在校務會議上占有極大比例的一級主管及教師，對於不利於學生，但有利於行政方的議案卻有極高的掌握度。

學生遭「幼體化」

張瑞雄表示，雖然學生代表在會議上有良好的意見，但除了校務會議，學校每個學期也會召開學生、校長面對面溝通的「校長有約」。其實學生要反映意見的管道很多，不一定要透過校務會議。所以校務會議就是針對會議的提案來討論，平常的校務事件可以透過其他管道來建議。即使學生參與議案討論，也需先做足功課，才有參考價值。

謝佩玲說，學校治理有個顛撲不破的道理，就是學校包含校方、老師與學生三方。但學生通常在這個治理校園的議題中被隱沒，其實也顯現校方一直以來的「家父思維」，企圖將學生「幼體化」、「不成熟」的存在。她認為，這種校方擔任管理者的思維是值得商榷的。

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