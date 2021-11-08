放寬外國人才就業 教專業科目不設限

以後在國高中、小學看到的外國老師，不只是只能教英文了，他們還可以教數學、物理、化學體育等許多專業性的科目，不但增加學校挑選老師的選擇，也提升學生專業科目知識。這項新規定，是因《外國人才專法》修法後開始允准，將使國內教育更多元。

國際局勢延攬人才

《外國專業人才延攬及僱用法》(簡稱《外國人才專法》)新修改法於上個月25日公布上路，國家發展委員會於8日舉辦《外國專業人才延攬及僱用法》修法宣導說明會，邀請駐臺外國機構、各國商會、工商團體、社群團體近30位嘉賓與會，以及商界人士透過線上直播，針對專業人士申辦就業金卡、永久居留及租稅優惠等各界最關切之議題進行說明。

國發會專委鄭佳菁表示，過去外國人在台高中以下學校及補習班教課，僅限於語文，但經過這次修法後，放寬專業人士工作範圍，專業人士在台也可以教專業性的數學、物理、化學、體育等。

新修法中，特定專業人才居留3年就可申請永久居留，而相關租稅優惠年限也由3年延長為5年。此外，港澳人士若符合專業項目，也能申請來台工作、攜子女入台居留、或永久居留等。

放寬鬆綁

《外國專業人才延攬及僱用法》從2018年2月開始實施，到今年9月間止，外國專業人員從3萬927人，增加到4萬3843人，成長了4成1，其中領有就業金卡的專業人士有3319人，眷屬取得永久居留496位，其餘還包括特專聘僱、成年子女工作許可、尋職簽證、自由藝術工作等萬餘人。

為了提高各國專業人士來台工作，上個月新修法頒布施行，放寬居留條件、限制，降低子女及其眷屬在台居留條件，提高留台意願。此鬆綁、放寬政策吸引許多外國機構及外商公司的目光。

國發會副主委施克和致詞時表示，我國現階段正值國家經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，為了因應中美貿易戰、疫情後國際經濟局勢，台灣必須延攬國外專業人才，除提供吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障；此外，推動跨部會「強化海外人才深耕臺灣」專案，希望到了2030年，外國專業人士可以達到10萬人。

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