小六女童同學家寫作業 玩躲貓貓行竊數萬元長達半年

台中市有國小生到同學家寫作業卻趁機竊取財物，金額高達數萬元。台中市教育局今天表示，遭竊家長經架設攝影機蒐證，發現小六女童涉有重嫌，校方已啟動諮商輔導。

台中市政府教育局今天指出，依遭竊學生家長說法，家中架設攝影機蒐證，查出小六女生涉嫌。案發後校方已發布校安通報。

教育局表示，學校已就行為人、關係人進行查詢，了解學生課後一起遊玩情形，並由輔導老師透過諮商輔導偏查行為，重建與人來往的信任關係。

台中這所國小家長間流傳一張學校發函，文中指出，有學生在放學時到同學家唸書，趁著玩躲貓貓遊戲時藉機竊取同學家中包含票券、悠遊卡、現金等財物，金額由數千甚至高達數萬元，持續有半年以上時間。

校方接獲通知後，憂心有其他學生涉入，為避免類似事件發生，因而發函給家長，提醒注意家中孩童放學後行蹤、有無異狀行為，也讓事件曝光。