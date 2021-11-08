不要用「文青」標籤我！自媒體狂潮下的焦慮與轉機

聯副70周年台積電與聯副再度攜手，從實體活動走向線上，由台積電文教基金會贊助，策畫舉辦五場「台積電青年文學論壇」，以「如何測量文學的邊界？」為主題，邀請15位優秀作家展開對話。第五場以「文學還在嗎？自媒體狂潮下的現代文青」為題，由翁禎翊、陳栢青、陳繁齊三人展開對談，談論關於文青的標籤化，對創作者而言，面對傳統紙本渠道與網路社群平台產生的質疑與焦慮，並以自身經驗，給予新世代創作者的貼切建議。

「台積電青年文學論壇」第五場以「文學還在嗎？自媒體狂潮下的現代文青」為題，由翁禎翊、陳栢青、陳繁齊（右至左）三人展開對談。 圖／李政龍攝影

●文青，好像是一句讚美，又像是一句髒話

喜歡透過文字或影像表述或傳達看待事物眼光的人，似乎總是容易被歸類為文青。主持人翁禎翊率先提問，「怎麼看待被貼上文青標籤或文青風格？」以社群媒體為主要創作場域的陳繁齊指出，「其實我從來沒有很喜歡文青這個標籤，有點憤世忌俗的說，我一直覺得它只是所謂資本主義下面的一個符號，為了要接觸某個領域，需要形塑特定的生活態度，所以才把文青這個詞塑造出來。文青這個詞一直被沿用之後，不只有很刻板的印象，也已經變成有點扭曲的形象。」

「文青，好像是一句讚美，又像是一句髒話」陳栢青直指，「在我成長的時代，是個分眾的時代，所有的媒介是分開來的，想不到如今迎來了一個媒介統一的年代，臉書、IG誕生了，很大一個程度加速了『文青』或者是各式各樣定義他人的詞彙誕生，好像我們需要一個統一的詞彙去描繪別人。社群時代一方面它給了我們自由的錯覺，一方面又給我們某種歸屬感，我覺得某方面只是找到一個適合我們的牢籠，且讓這個牢籠變得無限大而已，文青，也只是需要有一個名詞去歸類、需要有一個名詞去創造我們的認同。」

陳栢青指出，在臉書跟IG的世界，短句、金句體變得非常重要，量變會產生質變，因此創作者的寫作方式也默默被媒介所改變了。 圖／李政龍攝影

●社群讓文字產生量變質變 但有機會接觸非典型文學讀者

過去文字創作者習慣默默創作、投稿、發表，讓讀者認識；但社群時代的創作者，卻要懂得如何形塑、風格化自己，在網路世界創造持續成長的追蹤數、讚數與轉分享。陳栢青談到當中的變化與糾結，「紙本發表時的時間差、看不見的讀者在閱讀，不會那麼焦慮，甚至會抱持某種甜蜜的期待或想像。但社群媒體誕生之後，因為是非常即時的反應，沒有時間差的訊息不斷的跳出來，就像突然被打了生長激素一樣，要求你要即時對世界回應，要立刻發出聲音。當你投入臉書或IG就知道，帶給你成就感（讚數）的同時也在逼著你回應與發文，也讓下一個世代的寫作者生態與速度都變了。」

陳繁齊認為，「紙本在我心裡仍有很高的位置，但實際上在寫紙本內容，和在網路上po文，我可以說是兩種不同心態，換句話說，也可以說網路社群給了創作者一個更長的練習期與準備期。」

不同的媒介會創造出不同的閱讀習慣與寫作方式，陳栢青指出，「在臉書跟IG的世界，短句、金句體會變得非常重要，因為它追求的就是在短句內去打中一個人的心，不會想看長句或段落。除了短句，標題也變得非常重要。量變會產生質變，寫作方式默默被媒介所改變了。」

翁禎翊回應，「我身邊其實有很多朋友是非典型的文學讀者，很多傳統紙媒做的努力，把感覺離讀者很遙遠的事物放到網路粉專上，提供不特定的讀者瀏覽，讓不特定的大眾有機會接觸到文本，當那些人接觸到了後才有可能跨入門檻，進入文學的世界。網路作家我倒是不排斥，至少讓更多人願意買書，支持出版業，讓出版業在疫情期間繼續有銷量。且當這些人讀到這些網路文學，一定會有某些人渴望接著讀到更多不一樣的東西，就有機會接觸新的文學讀者。」

翁禎翊談到，社群媒體讓不特定的大眾有機會接觸到文本，進而跨入文學的門檻。 圖／李政龍攝影

●對年輕世代的創作者想跟他們說什麼？

陳繁齊談到，「這幾年來我很推薦、很鼓勵任何創作者透過社群去行銷自己，這裡面當然包含了要有明確的風格、找到自己擅長的呈現。現在文學資源或創作資源其實也蠻豐沛的，也許這些資訊藉由社群與更好的宣傳能力，可以讓更多年輕的創作者有機會去把握。創作者在起頭的時候可以先去找到自己比較喜歡什麼，這會是一個接近或靠近與方向感。」

陳繁齊也直接的說「如果今天創作變成是一種職業的話，還是得跟錢掛鉤，一定要懂得行銷，創作者不要排斥這些東西，行銷是學問、創作也是學問，現在必須要把這兩者都學起來。」

陳栢青指出「我覺得剛開始創作的人比我現在更有勇氣，因為我們經歷過挫折、被他人不喜歡過，膽氣已經缺失了，我想對年輕創作者說，此刻的你才是最有勇氣，整個世界都在你眼前打開來，你可以做任何事情，你擁有無限的可能。」

他接著說「你如果覺得這個世界太平順，你就去翻攪它、搖晃這個世界，去震撼它，去做你真正想要的，你會受傷、吃苦，但只有寫作的苦，對你是有意義的，因為某種惡作劇、某種不滿，就是創作的源頭，如果你覺得對未來還有什麼的念頭，就是現在，去寫，寫下你真正想說的話。」