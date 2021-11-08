雙冠王！黃榮芳改善百家工廠空氣品質 獲2大學術獎

台灣科技大學今天分享，校內機械系講座教授黃榮芳研究流體力學、氣體動力學、燃燒科技與通風領域，將基礎理論發表論文，研究成果豐碩，獲科技部傑出特約研究員。他也致力將研究化為產業應用，是第一屆國家產學大師獎獲獎者。

台科大解釋，科技部傑出特約研究員的條件是曾獲頒傑出研究獎2次，且執行特約研究計畫或傑出學者研究計畫等案滿6年，在學術研究有傑出貢獻。黃榮芳發表在國際學術期刊的論文有100多篇，共獲得超過100項專利、技術轉移20多項，更協助數百家工廠空氣品質改善，也改良居家廚房排煙機。

校方提到，黃榮芳的研究成果主要在透過流體力學、氣體動力學等基礎研究，協助解決室內外的空氣汙染，像是讓汙染物幾乎零洩漏的通風設備，或是可增加機車引擎燃燒效率、降低油汙與污染物排放的技術。