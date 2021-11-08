賽事奪牌沒加碼還刪獎金 南投選手和教練好氣餒

南投縣在今年全運會、全中運等體育成績亮眼，足以媲美六都，也刷新縣史，但選手和教練表現優異，獎金卻不增反減，縣議員質疑，縣府草率修法降調體育獎助學金，打擊體育團隊士氣及權益；教育處說明，因該獎助學金每年透支才修法調整，縣長林明溱則允諾，會視縣府財政許可，重新研議恢復，甚至提高獎金。

縣議員陳宜君指出，南投縣在2019全中運奪24金12銀22銅，2020年18金14銀27銅，今年更拿下33金20銀20銅為全國第六；2019年全運會，南投縣摘15金15銀13銅為全國第七、六都外的第一名，今年為12金15銀14銅為全國第八，獲獎和排名表現難免有進退，但能奪牌都是選手跟教練共同努力的結果。

站在教育的立場，對於有進步的人給的獎勵應該更高，未料縣府修法卻是往下修，以個人單項為例，選手金牌20萬元不變，銀牌9萬變8萬元，銅牌5萬變3萬元；教練差更多，金牌15萬變10萬元，銀牌6萬變4萬元，銅牌3.5萬變1.5萬元；連霸獎金也刪光，剩選手奪金連霸有2萬元，其他獎牌和教練獎勵都歸零。

縣議員王秋淑也表示，選手受訓過程艱辛、日夜練習，練到手腳破皮長繭，教練不眠不休指導，為在國內外大小賽事幫南投縣爭光，盼靠體育翻轉人生；而別的縣市加碼獎金鼓勵選手，南投縣卻沒邀單項體育協會、教練等第一線人員，幾個委員在全中運前找草草修法刪獎金打擊他們，讓選手和教練有夠氣餒。

對此，教育處長陸正威說，體育獎助學金編列是看各縣市財政，非法定補助，有些縣市甚至沒有，而南投縣府每年編列3900萬元獎助體育選手，今年同額不變，但考量獲獎人數逐年增加，每年都透支逾500萬元，才會開會修法，依照各層級賽事調整獎金額度，讓有限預算達到最高效益，因此像金牌獎金大部分就沒調降。

針對縣議員質疑體育助學金修法草率，陸則解釋，單項體育項目眾多，難以每個都邀集與會，因此找來專家學者、體育會及相關局處等人員，也都是站在第一線選手和教練去討論修法，而後續縣庫財政有改善，會考慮明、後年朝寬裕修法。