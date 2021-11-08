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幼童申請聽損輔具遭退學？ 中市教育局：絕對不容許

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
教育部補助單側聽損學童輔具，台中市議員蔡耀頡（左二）批評，有幼童申請後卻遭幼兒園退學，要求市府徹查。記者洪敬浤／攝影
教育部補助單側聽損學童輔具，台中市議員蔡耀頡（左二）批評，有幼童申請後卻遭幼兒園退學，要求市府徹查。記者洪敬浤／攝影

教育部國教署今年6月起補助單側聽損學童輔具，台中市議員蔡耀頡今早表示，龍井區有中班幼童申請輔具，就讀的私立幼兒園不願協助，自行向國教署申請成功後，事後校方未說明理由就將幼童退學，要求教育局查辦。台中市教育局長楊振昇說，將調查該個案，若屬實絕對不容許。

單側聽損是指一耳聽力在正常範圍，另一耳則達到聽損範圍，有先天遺傳、產前感染或後天造成。研究顯示，單側聽損較不易被發現，單側聽損兒童常有學業成績低落、注意力不集中、行為、社交和情緒上的困難等問題。

國教署發文自6月起補助單側聽損兒童輔具，只要提出申請，中央就會全額補助。蔡耀頡說，台中市去年從學前到國中階段，有75名學童認定為單側聽損，實際申請數更多。

他批評，學童得經過專業檢測，針對聽力範圍的分貝數提申請，只要符合單側聽損標準的學童，國教署都會補助，市府卻另設專家會議審查，已經有科學檢測結果了，市府為何還要安排專家審查？甚至有第一次被駁回，第二次申請又通過的案例。

蔡耀頡說，龍井區有名私立幼兒園中班學童，透過學校想申請單側聽損輔具，但學校拒絕協助，家長自己找管道像國教署申請到輔具補助，沒想到隔幾天學校就通知「不必再來了」，家長懷疑因為聽損，學校因此把孩子退學。

楊振昇說，此事若屬實，台中市絕對不允許此事發生，將調查個案實際狀況，若確實因為聽障而拒絕入學，將依規定開罰；教育局將發公文給各級學校，禁止因為聽損或各種原因，拒絕學生入學。

教育局表示，針對單側聽損的專家會議審查，一方面聽損有生理性、心理性等因素，才會請專家審查，只要達到聽損標準的學童，都會協助申請輔具。

教育部補助單側聽損學童輔具，議員批評，有線輔具長度甚至比學童身高還長，使用不便利。圖／台中市議員蔡耀頡提供
教育部補助單側聽損學童輔具，議員批評，有線輔具長度甚至比學童身高還長，使用不便利。圖／台中市議員蔡耀頡提供
教育部補助單側聽損學童輔具，議員批評，有線輔具長度甚至比學童身高還長，應改採無線輔具。圖／台中市議員蔡耀頡提供
教育部補助單側聽損學童輔具，議員批評，有線輔具長度甚至比學童身高還長，應改採無線輔具。圖／台中市議員蔡耀頡提供

教育局 台中市 幼兒園

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