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學習歷程解惑！ 新北推大教育計畫 首辦技高考招專場

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
技專校院招生策略委員會執行長簡良翰說明，111學年度考招變動部分。圖／新北教育局提供
技專校院招生策略委員會執行長簡良翰說明，111學年度考招變動部分。圖／新北教育局提供

針對108新課綱課程、學習歷程檔案與111學年度大學考招變革，新北市教育局推動大教育計畫，串接大專院校與高中職，昨日邀請30所國私立科大辦理專題演講及宣導，為學生解惑未來生涯及技高學習歷程準備方向，指引升學之路。

新北市推動大教育計畫，串接大專院校與高中職，教育局邀請國內頂尖科大與師生現身說法，包含國立台灣科技大學、雲林科技大學、台北科技大學、台北商業大學、亞東科大等30所科技大學，不僅了解科大相關系所，也提供與科大面對面入學諮詢平台。

另外，教育局也安排由技專校院招生策略委員會執行長簡良翰，說明111學年度考招變動部分，以釐清學習歷程相關疑問。技術高中升科大的學習歷程檔案，是甄選入學和技優審甄採計的項目，重質不重量；四技二專入學則強調專題實作成果，須加強專題實作的產出，每學期可採文件、影片等方式上傳學習成果，最後選擇最佳作品上傳至大學端評審。

新北高工校長林清南說，透過這次活動，讓學生直接詢問科大師長，可以更清楚自己需要補足之處；學校則透過課程諮詢教師，從高一開始輔導學生選課，校內教師也會讓學生有更多機會產出學習成果、作品，協助學生積極上傳學習歷程檔案。

教育局長張明文表示，為了讓不同專才學生可以有更多成功的經驗，教育局將規劃讓學生參加之市級競賽，「月月有競賽，生生有收獲」，以豐富學生的學習歷程。未來教育局將持續加強高中職與大專校院端連結，並往下扎根讓學子從小打開視野，有機會到高中職或大專校院學習體驗，進行興趣與職業探索，提早立定志向。

為配合111年考招變化，教育局將於明年5月擴大辦理考招變革與學習歷程演講，讓技高學子在統測後，可以更精準對應報考校系，適性發展協助順利進入夢想學校。

新北教育局邀請30所國私立科大辦理專題演講及宣導，為學生解惑未來生涯及技高學習歷程準備方向。圖／新北教育局提供
新北教育局邀請30所國私立科大辦理專題演講及宣導，為學生解惑未來生涯及技高學習歷程準備方向。圖／新北教育局提供
新北市推動大教育計畫，串接大專院校與高中職，教育局邀請國內頂尖科大與師生現身說法。圖／新北教育局提供
新北市推動大教育計畫，串接大專院校與高中職，教育局邀請國內頂尖科大與師生現身說法。圖／新北教育局提供

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