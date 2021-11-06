用哲學思考正視危機 台法合辦中小學教師哲學工作坊

新課綱上路三年多，為了讓教師理解「探究與實作」及「哲學探索」間的關係，進而在教學引入創意、批判與關懷等哲學面向的教學活動，國教署高中學校探究與實作課程北區推動中心與法國在台協會，以及國立陽明交通大學通識教育中心合作，今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。

探究與實作課程北區推動中心指出，新課綱在高中自然科學與社會科領域都新增了「探究與實作」課程，課程設計都是從發現問題開始，但如何從現象中看出問題、問對問題、明確地闡述問題，其實都與哲學訓練有密切關聯。

實際上，哲學教育已是法國特色之一，這次工作坊也邀請目前任教於淡江大學法國語文學系副教授馬朱麗（Maitre Marie-Julie）、 國立陽明交通大學通識教育中心副教授博佳佳（Charlotte Pollet）、國立中央大學哲學研究所助理教授黃雅嫺，以及國立中央大學法文系助教 Bérengère Durchon，全程以法文進行，並搭配中文即時口譯，幫助老師們探索相關的哲學概念，了解如何使用哲學的教學方法、教學主題、課程進度等實務運作

工作坊藉由兩天的時間，帶領高國中及小學教師一同探索哲學的世界，課程內容包括「法國中學的哲學教學概況」、「論述方法與實作」、「文本評論方法與實作」、「哲學：一種理解危機及其連續性的工具」、「何謂兒童哲學」、「練習與實作」、「如何與孩子一起持續成長」、「探討如何設定專題研究」等，藉由哲學思考開拓眼界，有助於高中教師設計「探究與實作」課程。

十二年國民基本教育「向下匝根」，探究與實作課程北區推動中心表示，這次工作坊參與對象不僅針對高中端教師，也納入國中小及非學校型態實驗教育機構，也有關注哲學教育的大學端師生、社會人士主動詢問表示希望能一同參與。