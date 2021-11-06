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用哲學思考正視危機 台法合辦中小學教師哲學工作坊

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國教署高級中等學校探究與實作課程北區推動中心今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。圖／探究與實作北區推動中心吳昌樺提供
國教署高級中等學校探究與實作課程北區推動中心今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。圖／探究與實作北區推動中心吳昌樺提供

新課綱上路三年多，為了讓教師理解「探究與實作」及「哲學探索」間的關係，進而在教學引入創意、批判與關懷等哲學面向的教學活動，國教署高中學校探究與實作課程北區推動中心與法國在台協會，以及國立陽明交通大學通識教育中心合作，今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。

探究與實作課程北區推動中心指出，新課綱在高中自然科學與社會科領域都新增了「探究與實作」課程，課程設計都是從發現問題開始，但如何從現象中看出問題、問對問題、明確地闡述問題，其實都與哲學訓練有密切關聯。

實際上，哲學教育已是法國特色之一，這次工作坊也邀請目前任教於淡江大學法國語文學系副教授馬朱麗（Maitre Marie-Julie）、 國立陽明交通大學通識教育中心副教授博佳佳（Charlotte Pollet）、國立中央大學哲學研究所助理教授黃雅嫺，以及國立中央大學法文系助教 Bérengère Durchon，全程以法文進行，並搭配中文即時口譯，幫助老師們探索相關的哲學概念，了解如何使用哲學的教學方法、教學主題、課程進度等實務運作

工作坊藉由兩天的時間，帶領高國中及小學教師一同探索哲學的世界，課程內容包括「法國中學的哲學教學概況」、「論述方法與實作」、「文本評論方法與實作」、「哲學：一種理解危機及其連續性的工具」、「何謂兒童哲學」、「練習與實作」、「如何與孩子一起持續成長」、「探討如何設定專題研究」等，藉由哲學思考開拓眼界，有助於高中教師設計「探究與實作」課程。

十二年國民基本教育「向下匝根」，探究與實作課程北區推動中心表示，這次工作坊參與對象不僅針對高中端教師，也納入國中小及非學校型態實驗教育機構，也有關注哲學教育的大學端師生、社會人士主動詢問表示希望能一同參與。

國教署高級中等學校探究與實作課程北區推動中心今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。圖／探究與實作北區推動中心吳昌樺提供
國教署高級中等學校探究與實作課程北區推動中心今起連兩日舉辦哲學工作坊，協助高中教師設計「探究與實作」課程。圖／探究與實作北區推動中心吳昌樺提供

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