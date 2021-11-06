廖志坤清寒績優獎助學金頒獎 關懷學子25年不輟

財團法人廖志坤文教基金會今舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎，頒發金額78萬7000元，基金會每年頒發獎助學金，迄今已25年從未間斷，持續幫助頭份市、三灣及南庄鄉清寒學子，兼任基金會董事長的苗栗縣長徐耀昌頒獎典禮勉勵獲獎學生秉持「知識就是力量」信念，在求學階段努力向學，出社會後能發揮所長，並以「受人涓滴、湧泉以報」的感恩之心，未來也能成為捐助幫助需要的人，回饋於社會。

聯合報記者廖志坤1996年開車到南庄採訪途中，不幸發生車禍往生，他的母親張秋子女士為讓他的遺愛能嘉惠中港溪地區學子，捐出250萬元成立了「廖志坤文教基金會」，秉持著發揚仁愛精神幫助清寒弱勢的國中、高中及大學生，希望他們即使面對困境，也要力爭上游，利用孳息獎助愛子採訪工作過的3鄉鎮清寒績優學生。

今年獲獎國中生有41位，每人頒發5000元，高中28人、大學23人，每人頒發1萬元，此外，今年為普及照顧弱勢學子，還仿照家扶模式，長期資助2名高中生及1名國中生每月2000元，為期1年。

基金會執行長、廖志坤的舅舅周恆和指出，250萬元的孳息隨低利率時代早已不足支應，基金會卻能持續助學25年，要感謝許多企業及善心人士的愛心贊助，才能讓基金會能持續幫助家境清寒的優秀學子完成學業。

徐耀昌、立委徐志榮秘書鍾振池、議長鍾東錦秘書張士龍等人都出席頒獎典禮。徐耀昌表示，廖志坤基金會25年來已發出上千萬元獎助學金，幫助家境清寒學子專心完成學業，希望受獎助的學子能夠懷著感恩的心在課業上繼續加油，將來在職場上有成就，也能成為回饋於社會的人。