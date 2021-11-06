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廖志坤清寒績優獎助學金頒獎 關懷學子25年不輟

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供

財團法人廖志坤文教基金會今舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎，頒發金額78萬7000元，基金會每年頒發獎助學金，迄今已25年從未間斷，持續幫助頭份市、三灣及南庄鄉清寒學子，兼任基金會董事長的苗栗縣長徐耀昌頒獎典禮勉勵獲獎學生秉持「知識就是力量」信念，在求學階段努力向學，出社會後能發揮所長，並以「受人涓滴、湧泉以報」的感恩之心，未來也能成為捐助幫助需要的人，回饋於社會。

聯合報記者廖志坤1996年開車到南庄採訪途中，不幸發生車禍往生，他的母親張秋子女士為讓他的遺愛能嘉惠中港溪地區學子，捐出250萬元成立了「廖志坤文教基金會」，秉持著發揚仁愛精神幫助清寒弱勢的國中、高中及大學生，希望他們即使面對困境，也要力爭上游，利用孳息獎助愛子採訪工作過的3鄉鎮清寒績優學生。

今年獲獎國中生有41位，每人頒發5000元，高中28人、大學23人，每人頒發1萬元，此外，今年為普及照顧弱勢學子，還仿照家扶模式，長期資助2名高中生及1名國中生每月2000元，為期1年。

基金會執行長、廖志坤的舅舅周恆和指出，250萬元的孳息隨低利率時代早已不足支應，基金會卻能持續助學25年，要感謝許多企業及善心人士的愛心贊助，才能讓基金會能持續幫助家境清寒的優秀學子完成學業。

徐耀昌、立委徐志榮秘書鍾振池、議長鍾東錦秘書張士龍等人都出席頒獎典禮。徐耀昌表示，廖志坤基金會25年來已發出上千萬元獎助學金，幫助家境清寒學子專心完成學業，希望受獎助的學子能夠懷著感恩的心在課業上繼續加油，將來在職場上有成就，也能成為回饋於社會的人。

因新冠肺炎疫情影響，今年許多商家生意受到嚴重衝擊，但獎助學子的愛心不減，包括台灣光罩慈善基金會執行長吳國金、趨勢民調總經理吳世昌、巨朋國際有限公司陳淑華總經理等人及地方各界都踴躍捐助，徐耀昌在會中致贈禮品給出席代表表達感謝。

財團法人廖志坤文教基金會今天上午在頭份市建國國中舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎。圖／苗栗縣政府提供
財團法人廖志坤文教基金會今天上午在頭份市建國國中舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
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基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
基金會董事長徐耀昌致贈禮品感謝贊助的企業家及善心人士代表。圖／苗栗縣政府提供
財團法人廖志坤文教基金會今天上午在頭份市建國國中舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎。圖／苗栗縣政府提供
財團法人廖志坤文教基金會今天上午在頭份市建國國中舉行清寒績優獎助學金頒獎典禮，共95名學子獲獎。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 南庄 愛心

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