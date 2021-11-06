西非學生簽證申請恐被拖到期末 教育部跨部處理

境外生權益小組今天表示，大部分境外生都已經成功完成居家檢疫，進入校園學習，但在西非許多國家，有至少數十名境外生卻連簽證都無法獲得，不僅遭遇當地台灣辦事處阻撓，簽證預約日期一再被推遲，申請過程也一再被刁難，即將面臨被迫休學的困境。教育部今天表示，已洽外交部領務局了解情形。

境外生權益小組轉述，當地有數十名學生一直無法獲得簽證，許多人甚至連預約的簽證申請日都一再被延後，而被迫休學。

該名境外生指出，他們早在今年9月21日就預約簽證申請，駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處因爲擔心文件偽造，大多數學生都照要求做了認證，申請日卻一直被拖延，一直推遲到12月17日，卻沒有給明確的理由。另外一些人已經完成面試並支付審核費用，但收據上卻沒有註明領取簽證的日期。

該名境外生說，這是申請學習簽證，大學也有學生入境截止日期，12月17日已經接近學期末，這點既不專業也不人道。他們也說，申請簽證過程中，每天承受精神壓力，許多人是冒著風險從一個國家通勤到另一個國家，有些人也提出各院校教授的保證書，承諾會承擔在台生活費用及若違法被驅離出境的費用，但仍不被信任。

該境外生也指出，目前大家都先在非洲透過線上學習，但錄取的大學正在失去耐心，有的建議休學，有的建議重新申請入學。但非洲之外的學生，申請簽證都相對順利，有的在幾天內就收到簽證。

境外生權益小組質疑，西非地區唯一的台灣駐外使館「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」，是否有意阻礙境外生來台，此事已嚴重影響非洲學生對台灣的觀感，希望政府相關部門檢討。

對此，教育部今天指出，簽證核發為外交部權責，經洽外交部領務局了解情形，已請駐奈及利亞辦事處盡速查明回復。