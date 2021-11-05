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《魷魚遊戲》小學上演…學生畫作濺血 家長憂血腥暴力進入校園

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《魷魚遊戲》小學上演…學生畫作濺血 家長憂血腥暴力進入校園

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北部某國小在萬聖節前夕的上學時間，由大人穿上韓劇《魷魚遊戲》的粉色工裝當殺手，還拿著相當逼真的道具槍對人作勢射擊，小學生在旁全程目睹。圖／讀者提供
北部某國小在萬聖節前夕的上學時間，由大人穿上韓劇《魷魚遊戲》的粉色工裝當殺手，還拿著相當逼真的道具槍對人作勢射擊，小學生在旁全程目睹。圖／讀者提供

韓劇《魷魚遊戲》在台掀起熱潮，今年萬聖節也成為不少學童的造型首選，未料竟有國小在萬聖節前夕，由大人身著粉色工裝當殺手，還拿道具槍對人作勢射擊，學生在旁全程目睹；也有小一生畫作濺血，回家還形容的繪聲繪影；也有教師看見小學生下課玩起「血腥木頭人」，用手中的紙槍「射爆」輸家，還有教師曾在課堂播放相關片段，種種跡象都讓家長憂心暴力已進入校園，更怕後續帶來模仿與校園霸凌。

《魷魚遊戲》以童趣題材包裝殺人遊戲，勾起許多人的童年回憶，國外卻已傳出多起青少年模仿暴力情節傷人的事故，部分歐美學校也怕學生模仿劇中暴力行為，紛紛祭出服裝禁令。如今，這些遊戲規則也已進入台灣小學校園，「你已經死了」、「你被我射爆了」，成為小學生下課時間的日常對話。

一名教師就說，班上確實有少數同學在家跟爸媽一起看，卻把劇情帶入課後遊戲，孩子口耳相傳遊戲規則後，整班都懂了，下課自然哼起木頭鬼娃的聲調，若有同學擅自移動，就拿紙槍作勢射擊，令她相當頭痛；另也有粗心的國小教師在課堂播放相關片段，直到學生課後向家長反映「我好怕有人死掉」，家長向學校投訴，校園才意識到「這不對勁」。

萬聖節剛過，打開社群軟體，四處可見大人精心替孩子穿上《魷魚遊戲》的粉色工裝，或是遊戲參與者的綠色運動服，北部某國小竟還在校園玩起「血腥木頭人」。該校校長受訪時表示，該活動主要是家長會發起，當時希望與孩子同歡，自己也應邀扮演美國隊長保護學生，如今事隔一周，他坦言當下「確實沒考慮到很清楚」，未來會避免此況再發生。

也有小一家長提到，根本沒給孩子看《魷魚遊戲》，孩子的畫作卻出現「血腥木頭人」與「跳玻璃橋」的劇情，甚至還告訴他輸家會被「砰死掉！」，死後還會被畫上十字架，憂心孩子已將暴力視為理所當然。他認為，現在學生不用網路也很難，政府應該要嚴加把關，做好分級與宣導。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，中小學生還沒辦法好好分辨真實與虛偽，至少要等到高中後，才比較能看清社會樣貌。她也提到，就算小學生模仿劇情，也可能只模仿半套，若家長還帶頭模仿片段，家長自己也該要檢討。她認為，任何在校園做的事情，都該具備教育意義。

台北市國小家長會總會長廖哲豪則無奈表示，就算把影劇分級做清楚，孩子在路邊，甚至是公園廣場都有可能在大螢幕上看到相關片段，若沒有家長、教師從旁正確解說，並強調這只是演戲，其實都是白搭。他認為，家長的教育責任至關重大，不能只是一昧拒絕、規範，反而應該要好好教什麼是好、什麼是壞。

去年藏有自殘、性剝削隱憂的「藍鯨遊戲」疑似流入台灣校園，教育部當時曾三度發函地方政府請學校留意。如今《魷魚遊戲》劇情滲透校園，教育部則呼籲，各級學校應留意不適合學生身心發展的遊戲、動畫、影劇在校園流傳，並加強媒體素養教育，引導學生理性思辨、識讀、批判不當的媒體內容，並加強宣導學生正向價值觀，營造友善校園環境。

有家長指出，家裡的小一生明明沒看過韓劇《魷魚遊戲》，畫作卻出現劇中「血腥木頭人」的橋段。圖／讀者提供
有家長指出，家裡的小一生明明沒看過韓劇《魷魚遊戲》，畫作卻出現劇中「血腥木頭人」的橋段。圖／讀者提供
有家長指出，家裡的小一生明明沒看過韓劇《魷魚遊戲》，畫作卻出現劇中「跳玻璃橋」的橋段。圖／讀者提供
有家長指出，家裡的小一生明明沒看過韓劇《魷魚遊戲》，畫作卻出現劇中「跳玻璃橋」的橋段。圖／讀者提供
北部某國小在萬聖節前夕大玩韓劇《魷魚遊戲》中的「血腥木頭人」，道具還相當逼真，完全忽略小學生並不適合接觸暴力劇情。圖／讀者提供
北部某國小在萬聖節前夕大玩韓劇《魷魚遊戲》中的「血腥木頭人」，道具還相當逼真，完全忽略小學生並不適合接觸暴力劇情。圖／讀者提供

魷魚遊戲 萬聖節 教育部

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