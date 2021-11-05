蓮池潭划獨木舟 體育署邀國小生邊玩邊學水域安全

教育部體育署今天下午至高雄蓮池潭舉辦「110年開放水域運動教育中心 向海致敬 體育署前瞻計畫蓮池潭水域體驗」，邀南部多所國小師生至蓮池潭體驗獨木舟、重型帆船、龍舟等水上活動，活動前先進行水域活動安全教育，落實學生水域安全觀念。

教育部體育署主任秘書呂宏進表示，去年行政院提出向海致敬政策，體育署委託北中南東各大學成立6個開放水域運動教育中心，辦理領袖和學生體驗活動，傳達正確的水域活動安全觀念，今年受疫情影響5月起所有水域活動停辦，直到近期逐漸鬆綁。

呂宏進表示，今年體育署完成兩項查核表單設計，包含「學生自我身體狀況檢查表暨家長（監護人）同意書」和「活動承辦單位安全檢核事項」讓學生下水前先了解自身健康狀況，主辦單位也須完成風險管理，目前表單已上路，未來將根據反饋修正補強，也歡迎民間企業及私人單位使用該表單，讓水域活動能更安全、安心。

南區中心召集人高雄科技大學海洋休閒管理系副教授高興一表示，過去民眾偷玩水上活動容易發生危險，體育署舉辦水域安全教育，讓國中小學生從小就能學習自救等基本技能，下水前指導老師會有至少15分鐘的運動項目教育課程，之後再帶學生體驗，每個項目有半小時，學生們都直呼過癮。

體育署表示，學生水域運動體驗系列活動今年全國預計辦理96場，截至目前已辦理85場，累計3000人次學生體驗，其中高雄預計舉辦27場，目前已辦14場，參與者以國小學生為主。