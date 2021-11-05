走出戶外遠離毒品 南投國高中學生組隊定向越野競賽
新型態毒品氾濫、吸毒年齡層下降，青少年極易因好奇等因素而接觸毒品。南投縣學生校外會推動防制學生藥物濫用，在魚池鄉三育中學辦理「防制學生藥物濫用暨全民國防定向越野競賽」，讓學生靠著指北針判斷方位，在地圖上所有標示打卡點的地方打卡，考驗選手體力和智力，培養運動習慣，遠離毒品引誘。
定向越野競賽共有全縣18所國高中學校、240餘名學生參賽，分個人計時賽以及團體積分賽，個人賽再依性別區分計時，團體賽由每校派出6名學生參賽，採積分計算成績。
定向越野考驗選手辨別方向及體能強化的練習，選手拿到定向地圖後，著手研究訊息，先找到代表「開始點」的三角形圖示並且打卡，才可以往下繼續尋找打卡點，除展現個人體能和方位判斷能力，更在活動中凝聚團隊向心力。
南投縣學生校外會軍訓督導宋怡慶說，行政院推動「新世代反毒策略2.0」避免學生染毒，校外會整合中央及縣內資源，辦理多項表演競賽及探索教育活動，鼓勵學子走出戶外，從活動中發掘自我、激發潛能、體驗人生。同時希望學生拒絕毒品誘惑、遠離毒害威脅，營造純淨安全校園環境。
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