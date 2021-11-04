因應春節返鄉潮 教部要求境外生12月15日前入境

今年初受新冠肺炎疫情影響，部分旅外國人未返鄉，預估明年春節返鄉人數提升。教育部近日發函各校，因應返鄉人潮檢疫需求，今年12月16日到明年2月12日期間，衛福部不再提供集中檢疫所的床位給專案入境者，因此要求各校盡可能安排本學期境外新生在12月15日前抵台，並在今年底前完成居家檢疫。

教育部表示，如果這學期有不具居留證的境外生，因不可抗力因素，一定要在12月15日後入境，請各校說明理由，並說明該生為何無法以遠距上課等其他替代方式學習，一定要來台，並將說明理由提報教育部，由教育部向指揮中心申請。指揮中心將視當時檢疫能量進行核准。

至於110學年第二學期的境外生，教育部表示，各校仍可按現行的專案入境機制，申請讓他們入境，但須在明年2月12日後入境。