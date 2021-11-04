立院再審私校退場條例草案 4大爭議條文仍無共識

時隔半年，立法院教育及文化委員會今天再度協商行政院會通過的「私立高級中等以上學校退場條例」草案，朝野立委持續對多個爭議條文無共識，協商半小時就決定保留條文，交付後續院會協商。僅第25條修正通過，未來行政院應組成私立高級中等以上學校退場決策會來處理退場問題。

全國已有7所私立大專校院宣布停辦，教育部2017年首度提出私校退場條例，遲未審議通過，接著在這個會期提出新版條例，將規範範圍由大專下延到高中，盼在這個會期闖關通過、經立法院三讀來確保師生權益。

多個教師工會得知今天要協商，也期盼法案盡速通過，並呼籲立法院人數最多的民進黨團不要「留爛尾」，勿再放寬規範來圖利私校董事。

未料立法院教委會今天未多討論爭議條文細節，召委張廖萬堅宣讀條文後，接著就表示「朝野尚無共識」，宣布交付後續的院會協商。今天出席立委也不到5人，且國民黨代表全未出席，協商會議只開了半小時。

草案第21、23、24、25條是朝野無法達成共識的四大條文。第21條規定，一校退場後校產充公，將捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。教育部技職司長楊玉惠對此表示，政府補助非常多經費協助私校辦學，財產應回歸公有。但國民黨立委李德維等人極力反彈，認為私校財產退場後充公，不符當時辦學者的規畫，將損害私立辦學者的權益。

草案第24條也具高度爭議，該條規定一校成為專輔學校三年後，可申請改制、與其他法人或學校合併、改辦其他文教或社福事業，期限內未完成改辦，就要退場。多名立委認為，這三年形如轉型巧門，讓私校有專漏洞的空間。高教工會更稱這條是「該死的24條」，若不調整內容，將發動國內高教工作者抵制此草案通過。

主持協商的立委張廖萬堅表示，教育部確實急著通過，且近日越來越多學校有退場需求，立法院也接到相關陳情，因此今天再度協商。朝野對部分條文仍無共識，但第25條達成共識並修正通過，距法案通過又向前一步。李德維也說，朝野對部分條文無法達成共識，交付院會協商，才能由院長的高度統籌與決定事情，加速法案通過。