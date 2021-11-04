私校退場營私？四大爭議應修改

外場禿鷹正在上空盤旋，私校退場的油水令人眼紅！高教工會4日呼籲政府當修改私校退場條例草案四大爭議，包括：一、廢除專案輔導私校的三年轉型條款；二、私校退場應改為「先捐贈、後解散」；三、保障非自願離退教職員的慰助金；四、退場條例也該保障實質上已退場的師生。但台北商業大學校長張瑞雄受訪時表示，工會要求較「理想化」，沒有考量私校退場的誘因，若有折衷方案，如轉型期間，縮短方為可行。

私校爛尾成肥水

高教工會組織部主任林柏儀表示，私校退場條例協商草案第二十四條規定，已經被專案輔導的學校，出現校務狀況不佳、積欠薪資等問題，而政府卻不是立即輔導這些學校正常辦學，反而提供三年的時間可改辦為文化機構等其他文化產業，讓營運狀況不佳的私校繼續運作。他憤怒稱其條款為「該死的二十四條」。

高教工會秘書長陳尚志質疑，把學校惡意辦倒的私校董事會，有遭人鑽漏洞營私的可能性。他說，如果替私校開三年改制的後門，就會有退場禿鷹覬覦退場私校的油水，只要把私校的董事會拿下來，就等於掌握校方的資產。預計現行40幾間私校油水高達1、2千億。

此外，現行草案規定，退場私校須先進行「先解散清算，再捐贈公部門」。高教工會則持相反意見，認為應當「先捐贈公部門，後解散」。原因在於「先解散清算，再捐贈公部門」的做法，恐使學校土地因為清算而賤賣，流入有心人士手中。而最後政府拿到時也並非完整的土地、建物，對重新規劃活用也將造成困局。

師生退場沒保障

林柏儀說，草案第17條規定，慰助金要在學校停止全部招生後，才開始處理教職員的慰助金，導致在停招前就被迫離退的教職員，無法受到該規定保障。他呼籲，應保障全體基於「學校違規或停招停辦原因」而非自願離職的教職員皆，應能領有慰助金。

由於《私校退場條例》草案對實際上「停辦、停招」但名義上「未解散」的學校定位不夠明確，不能完全適用於退場條例。高教工會主張，此類學校的教職員缺乏明確權益保障，應一體適用《私校退場條例》，並減少私校董事會在條例施行前惡性停辦、停招以規避管制的狀況。

退場應考量可行性

張瑞雄表示，私校退場的關鍵在於如何妥善處理資產。他指出，高教工會立場向來堅定，馬上退場、資產全數充公的私校退場機制顯得很「理想化」，沒有考量到誘因的問題。這樣的政策可能會引起私校的反彈，等於政府強制退場又搶奪民間的財產，私校若不願退場，繼續勉強招生，對學生、老師都不利。他補充，希望雙方折衷的方案，如退場期限3年會不會過長，可以改成1年、1年半。

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