代理師聘期沒給滿、本俸遭扣 教團批政府「薪水小偷」

受少子女化影響，各縣市學校自主控管教師數量，導致學校代理教師越來越多，引起立委關注。全國教師工會總聯合會（全教總）今天指出，代理教師勞動條件差強人意，不僅聘期沒給滿一年12個月，就連本俸都與法規按學歷起敘規定不符，也不適用「慰勞假」，但代理教師本該是專任教師員額，人事預算早已編列，政府機關坐實了「薪資小偷」的價值定位。

全教總指出，公立高中以下學校因為法規上員額控留、增給合理化編制外教學人力，或學校因應少子女化自主控管聘任等因素，導致教學現場出現過高的代理教師比例，連帶也影響正式專任教師開缺，並不利於師資職涯發展。

全教總也提出六項批評，批評代理教師的勞動條件卻未獲得友善待遇。全教總說，代理教師的聘期未給足十二個月的日數，不僅出現待遇支給的缺口，更影響代理教師的職業保險保障及退休提撥；另外，目前不具合格教師證的代理教師，除依據行政院核定學術研究加給打八折的條件外，卻也給予較低的起敘條件。

有關起薪，全教總指出，依各主管機關所自訂的代理教師的敘薪規定中，沒修過教育學程的大學畢業生給予170薪點，修過教育學程的給予180薪點，但若有碩士學位卻無教師證者則給予245薪點，此做法與「教師待遇條例」明定要按學歷起敘的規定不符，就連本俸的起敘點都差了一截，明顯剋扣部分代理教師的薪資。

全教總表示，除國立學校、台北市及金門縣願意比照專任教師採計職前服務年資（曾任公私立學校代理、專任年資）提敘薪級外，其餘縣市政府均不予採計職前年資，以致出現忽略服務年資，代理教師本俸永遠採計170、180及190薪點敘薪；另外，除了台北市、桃園市，代理教師若在聘期內取得較高學歷，得比照專任教師學歷改敘（如取得碩士學位）提高薪級，多數縣市均不因學歷調整薪級。

另外，代理教師的申訴範圍，限縮於法規上明定的待遇與終止聘約事項，實務上卻常發生被懲處、不認定服務成績優良或短少投保等發生時，面臨無從申訴的窘境；代理教師的給假比照約聘僱人員給假規定，卻排除慰勞假的適用，剝奪代理教師的休假權益。

全教總表示，包括聘期、給薪、給假、申訴等，各縣市政府多以成本負擔、財政困難等推諉，但代理教師代理的職缺就是專任教師的員額，各主管機關應編足專任教師的人事預算，卻處處給予減法式的不利益對待，符合縣市政府節省人事支出的目的，無疑坐實「薪資小偷」的價值定位。