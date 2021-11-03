鼓勵國小教師斜槓 今年起開放加註資訊等3專長

108課綱新增新興科目，強調雜揉各科的跨領域教學。110學年起，教育部首度開放國小教師進修並登記加註資訊、藝術、本土語專長，成為符合當代需求的多專長「斜槓」教師。教師觀察，本土語將納為國小必修，教師踴躍爭取加註；資訊則因尚未獨立成一科，基層反應較冷清。

我國現約10萬名國小教師，目前大多採包班制，也就是教師從師資培育大學畢業後，兼教國文、數學、社會等科。多年來國小教師只能加註英語、自然和輔導3種專長，教育部師資培育及藝術教育司科長賴羿帆解釋，今年起開放國小教師加註資訊、藝術專長，同時因應111學年起國小生必修本土語，首度開放教師加註本土語（分為閩南語、客語、原住民族語、新住民語）專長來提升教師專業。

教育部11月1日公告國小教師加註專長的方式，每加註一項專長，約要進修24到28學分不等的在職課程。以本土語中的閩南語專長為例，如要加註專長，要修閩南語溝通能力6學分，包括聽講、寫作等，以及6學分的語言學知識，如語言學概論。還有閩南文化概論、文學共6學分，以及閩南語教學方法、教材設計等實務課，合計6學分。

中華民國中小學校長協會理事長張信務指出，111學年起，本土語將成為國小包班制教學的一環，導師若不加註專長或考取中高級檢定來取得閩南語任教資格，恐怕很難排到課程，導致授課鐘點數不足。目前約七到八成教師已取得初階閩南語認證，不少教師有意持續進修，盼早日取得任教資格。

資訊專長則反應冷。台南市樹林國小資訊教師楊易霖分析，108課綱國小科技領域課程融入各科，也就是並非獨立一科，以致少有教師爭取進修。

少有人申請加註的的不只資訊專長，按教育部最新一期師資培育統計年報，全國10萬6616名國小教師中，加註英語、輔導專長者都不到3000人，約占2％；加註自然專長者更只占0.6％。

張信務分析，加註專長與否，基本上不影響教學內容，呼籲教育部開放多專長教師優先選擇任教科目和轉任學校，或調降每周最低授課鐘點數，才能全面提升教師加註專長意願。

另一基層教師則說，申請加註專長前要修滿規定學分，但學分班多半開設在都會區，偏遠縣市教師難以配合。張信務進一步說，開課時段多為假日、寒暑假，若能增加平日晚上的課程，有助提升進修意願。

也有基層教師反問「沒加註就等於沒專長？」就他觀察，許多國小教師只是未循正規管道登記加註專長，不過持續豐富自己的自然、數學等學科知識，不具一紙加註證明，不等於不會教。

教育部師資培育及藝術教育司科長賴羿帆對此回應，教育部最近已調整進修彈性，若某縣市有多名教師想加註某一科專長，可由縣市政府商借場地，讓師培大學教師到該縣市開學分班。另外，新冠肺炎疫情已讓遠距授課更加完善，未來鼓勵部分學分課程改為線上授課，增加進修彈性。

展望未來，參與師培政策規畫的教師透露，教育部還規畫因應全球科技發展，鼓勵國小教師加註「科技專長」；同時也在規畫「雙語專長」來呼應雙語國家政策。另因應國防教育重要性提升，未來不排除增設「國防專長」和國中階段的「童軍專長」。

另有學者呼籲開放加註數學專長。基隆女中數學教師方璞政分析，不少國小教師高中時期選讀社會組，大學進入教育相關科系，進而投入杏壇。在此情況下，具備數學專業的國小教師太少，偏偏數學從國小中年級銜接到高年級、國中時，開始出現抽象觀念，教師若非通盤了解，恐難清楚解釋每個概念與邏輯。

讓學生提早在國小階段接觸科學專業教育，還有助啟發學習動機。台灣師範大學科學教育所教授邱美虹指出，國小生無升學壓力，能帶著「問號」看世界，上國中易變成「句號」。國小是適合扎根科學教育的階段，盼更多具自然專長的教師投入其中。