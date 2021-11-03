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管案落幕周年 管中閔秀公文嘆「時隔一年仍充滿情緒」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學校長管中閔。圖／聯合報系資料照片
台灣大學校長管中閔。圖／聯合報系資料照片

台灣大學校長管中閔曾遭控涉違法兼職，且被公務員懲戒委員會公開審理。地檢署去年11月3日針對相關官司查無不法，全數簽結。管中閔今天傍晚在臉書發文分享台北地方檢察署書函，並說「遲到的正義，深刻的記憶；時隔一年，再看到仍充滿情緒。」

回顧管中閔任台大校長前後的卡管案始末，管中閔2018年初獲選台大校長，之後就被質疑擔任台灣大獨董、遴委蔡明興未利益迴避、學術論文涉及抄襲、違法在中國兼職兼課等。教育部同年4月駁回台大遴選委員會決定，要求重啟遴選。但「重啟遴選」的提案在台大5月的校務會議遭否決。

2018年9月，教育部要求台大遴選會從管中閔等五位候選人中，重新遴選校長，但台大指出重啟遴選無法律依據。同年底，當時的教育部長葉俊榮宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。

2019年初管中閔就任台大校長，就遭監察院以管中閔在入閣期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，通過彈劾。同年7月，公懲會開庭審理管中閔被控違法兼職案，管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪。9月初，公懲會判決申誡。

管中閔 台大 教育部

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