高教工會爆8私校不當採購 被點名3校回應

高教公會今天上午舉行記者會，揭露國內至少8所私立大專院校，拿學生繳納的學費進行不法招標、採購，長期圖利特定廠商，疑似不法採購的數額就已達1.1億元，其中被點名的健行科技大學表示，尊重高教工會發言，未來採購案資訊將依金額及性質，透過網路以更公開方式辦理。

高教工會揭露，某所私立大學不斷發包成功，且都是地址與負責人相同的「人頭公司」得標，公司的老闆，就是該校校董的兒子。另一私校標案也是「百發百中」，4家長期投標的廠商，都與該校校董有家族關係。

據了解，高教工會隨機抽樣25所私立大專院校，檢視其4年公告的標案與得標廠商，並設定異常採購參數，如長期集中投標單一學校、鮮少承接其他單位者，經查共有8所私校具不正採購嫌疑，如健行科大、南亞技術學院、萬能科大、中信金融管理學院、龍華科技大學、和春技術學院、南榮科大（已停辦）、康寧大學（董事會被解散）。

南亞技術學院表示，校方採購案均依法依規定執行，依規定將採購名稱、辦理方式及得標廠商資訊及採購金額等資訊公開於學校網頁校務資訊公開專區；萬能科技大學也指出，校方採購案均依照政府採購法及學校法規辦理，符合法令規範。