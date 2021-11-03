花蓮國中小2萬張老舊課桌椅 力拚明年全面汰換

花蓮縣明年不只「班班有冷氣」，縣府教育處也預計為全縣國中小學全面汰換老舊課桌椅，經費約需5000萬元，全由縣府自籌。代理處長饒忠說，費用十分龐大，但縣府會努力爭取，原則希望明年111學年度達成學校需求。

花蓮縣126所中小學，學生人數約2萬3000人，以往使用木製課桌椅，使用年限約5年，久了容易晃動不穩，原本有教育部專案補助汰換費用，但已10年沒有經費，近年學校提出需求，由縣府經費協助汰換或修繕。

因不少學校反映修繕費用和汰換新品差不了多少，加上近年有新的可調式課桌椅，可依學童需求調整高度，較符合需求，教育處已做盤點，希望全面更新為可調式桌椅。

縣議會定期會今天由教育處進行工作報告，議員笛布斯．顗賚關切老舊課桌椅汰換進度，也指出現在學生的物品相當多，抽屜根本放不下，建議採購置物櫃供學生使用。

縣府盤點，扣除近3年獲補助新購數量，尚需汰換約2萬張老舊課桌椅，所需經費約5000萬元，有置物櫃需求學校約70所、8600個，經費也要1720萬元。饒忠說，兩項加總近7000萬元，經費很龐大，縣府會努力來做，原則上希望明年111學年度達成學校需求，尤其老舊課桌椅，希望一次全面更換。

另外，對於中央補助花蓮5億多元推動的「班班有冷氣政策」，饒忠表示，已完成招標作業，預計明年2月底完成裝設，冷氣電費估算3000萬元，其中1600萬元由教育部納入行政院一般性補助款補助，餘下不足部分，教育處推動縣府所屬學校裝置太陽光電發電設備標租案，希望用架設太陽能電板得到的回饋金來補助，不增加學校或家長負擔。