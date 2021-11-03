家族企業不斷得標！8私校遭爆不當採購 金額達1.1億元

高教工會今天舉行記者會，揭露全台至少有8所私立大專校院，拿學生繳納的學費進行不法招標、採購，長期圖利特定廠商。他們呼籲私立大專公告得標廠商資訊、標案內容、驗收成果等，並請教育部與檢調盡速徹查，杜絕私校經營者不當運用校產。

國立大專校院近年因原物料上漲，工程流標、廢標頻傳，部分私校反而不斷招標成功。高教工會揭露，某所私立大學不斷發包成功，且都是地址與負責人相同的「人頭公司」得標，公司的老闆，就是該校校董的兒子。另一私校標案也是「百發百中」，4家長期投標的廠商，都與該校校董有家族關係。

高教工會指出，光是從公告上網的公開資訊，疑似不法採購的數額就已經達1.1億元，這還只是冰山一角。

高教工會解釋，他們的查詢方式，是從110間私立大專校院中，隨機抽查25間，檢視過去4年這些學校公告於政府電子採購網上的標案以及得標的廠商。工會設定「廠商投標該校佔總投標次數比例大於75％」為具異常採購嫌疑的廠商，並從台灣公司網，深入調查符合此條件的廠商的相關資訊，如負責人、董監事、登記地址等。

該會認為，當前私校採購案之所以不正嫌疑重重，正因長期以來私校採購案背後的廠商、利害關係人、標案內容、驗收成果等不透明、不公開。呼籲私立大專公告得標廠商資訊、標案內容、驗收成果等，並請教育部與檢調盡速徹查，杜絕私校經營者不當運用校產。

教育部稍早透過書面回應解釋，私立大專校院辦理採購案件，都應依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定管理規章、作業程序與內部控制點，並透過內部稽核進行監督管理。採購案若符合「政府採購法」的要件，則應受政府採購法規範，將招標公告等相關資料登於政府採購公報，並公開於資訊網路。

教育部強調，學校董事、監察人或校長配偶及二親等以內親屬與學校進行買賣等行為，應訂定相關規範。教育部若接獲學校標案有不法情事的檢舉，一旦查獲明確具體事證，將立即移送檢調單位查處。