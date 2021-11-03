一年流標60案！物料上漲 教育工程延宕成常態

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立委吳思瑤近日在立法院質詢時詢問各國立大學校長「校內工程曾流標嗎？」在場幾乎所有校長都舉手。記者潘乃欣／攝影
立委吳思瑤近日在立法院質詢時詢問各國立大學校長「校內工程曾流標嗎？」在場幾乎所有校長都舉手。記者潘乃欣／攝影

蓋新樓所需的原物料上漲，教育部統計，今年已有60個教育工程流標或廢標，大專校院占33案是最多，衝擊學生受教品質。教育部高教司昨承諾，將參考立委提議，研議增設「學校工程專業小組」並導入外部專業，接著和行政院主計總處與公共工程會溝通，為大學爭取合理預算。

立委吳思瑤調查發現，我國過去一年鋼筋漲五成、混凝土漲二成七，鷹架漲三成五、模板漲一倍。舉例來說，台大醫院想蓋健康大樓，已流標8次；陽明交通大學想改造中庭廣場和人行道，已流標6次；台藝大想為本地生蓋宿舍，已流標3次。和大企業相比，教育工程開出經費太低，廠商不太願意承接。

國立大學校院協會進一步統計，幾乎全國所有學校都有流標經驗，台大、海洋大學、清華大學、彰化師範大學、中興大學、台灣藝術大學、嘉義大學等校，都有工程進度落後一成到兩成五不等。另有校長提到，教育部近年鼓勵各校翻新宿舍，政策執行效率也被頻繁的流標拖垮。

對此，教育部表示，已向行政院爭取追加7億元的非常態補助經費，估有14校共16個工程案受惠。另將請各校依市場行情評估經費，提高工程預備金及物價調整費來因應。此外，新冠肺炎疫情拉大物價波動，建議各校暫緩非必要性工程，並透過市場分析，研議適當時機再辦。

教育部 台大醫院 行政院

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