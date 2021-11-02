1.5億網路標案卻用到中國零件 教育部認了「減價收受」

為防資安風險，行政院去年下令公務機關資通訊產品不得使用中國廠牌，卻傳出教育部近年為了優化校園網路，去年招標台灣學術網路（TANet）系統優化採購案，由亞太電信以1.49億元得標，今年驗收時卻被發現違約採用中國製零組件，遭認定「驗收不合格」。

教育部今天證實此事，先前也召集行政院資安處、專家學者研商，確認該元件屬被動式，本身無控制網路連線及運算功能，無明顯資安風險；但由於使用中國製元件已違約，將依合約對違約項目扣減95%金額「減價收受」，已於今年10月25日發函給亞太電信。

台灣學術網路是支援全國各級學校及研究機構的教學研究活動，但師生對網際網路的需求以倍數迅速成長，教育部持續推動頻寬升級，民國105年7月將骨幹頻寬自20G提升至100G，並自106年起建置中小學校園網路環境，將校內網路骨幹光纖化，同時建置各班級無線上網環境。

為能讓更多學生能同步上線學習，教育部於去年9月18日招標「教育部台灣學術網路(TANet)暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案」，招標金額為1億5400萬元，決標金額為1億4999萬9000元，由亞太電信股份有限公司得標，未料今年4月完工驗收卻被認定違反「原產地不得來自大陸地區」規範，故驗收不合格。

教育部表示，為釐清本案廠商交付元件是否有資安疑慮，邀集行政院資安處、專家學者研商，確定所採購元件屬被動式，本身無控制網路連線及運算功能，無明顯的資安風險。另外，思科公司屬美國廠牌，係美國政府認證的乾淨網路供應商(Clean network)，產品也通過FIPS等資安驗證，歐美各國政府及民間企業採用。

由於無明顯資安風險，教育部表示，為顧及台灣學術網路正常運作，讓師生能順利進行線上學習，因此依政府採購法第72條及採購契約第4條規定，本案廠商交付元件雖應不妨礙安全及使用需求，但仍明確違約，故依合約對違約項目扣減95%金額進行減價收受，已於今年10月25日發函辦理採行減價收受相關事宜。