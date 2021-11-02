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新北學子瘋AI 鴻海自走機器人前進偏鄉

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
鴻海自走機器人前進新北市偏鄉欽賢國中科技中心。圖／新北教育局提供
鴻海自走機器人前進新北市偏鄉欽賢國中科技中心。圖／新北教育局提供

為弭平城鄉科技教育差距，鴻海教育基金會分別到新北、南投、嘉義、屏東、台東等縣市的十所偏鄉國中舉辦「偏鄉國中AI研習營」，其中一場在新北市欽賢國中舉行。課程以基金會出版的漫畫為前導教材，融入AI相關科技領域原理介紹，將AI科技教育向下紮根。

基金會以今年出版的《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫為前導教材，融入AI相關科技領域原理介紹，更結合QRcode連結趣味小遊戲。除了引導學生瞭解「物件偵測」、「圖像辨識」等相關概念，接著教導學生自己動手實作組裝機器人自走車，並撰寫電腦程式來操控自走車。

課堂氣氛熱烈，學生參與度極高，國一、國二學生混齡學習，下課後七嘴八舌地向講師提問，許多學生在活動結束仍紛紛表示極有興趣，甚至已有3隊報名參加基金會後續舉辦的防疫奇兵線上機器人挑戰賽，期望能在比賽中有亮眼的表現。

欽賢國中林才乂校長強調，鴻海文教基金會到欽賢，讓孩子們建立AI基礎觀念，搭配上機器自走車動手做課程，應用所學深具意義。學校身為新北市11所自造教育及科技中心之一，推動科技教育責無旁貸，幫助偏遠學生接觸新興科技，促進多元學習。

教育局長張明文也表示，自2019年啟動自造教育及科技中心教育藍圖，整合各項創客及科技領域等相關資源，共同推廣扎根達到校校有創客及科技教育政策，未來更將整合更多產官學資源，給予新北師生更多接觸AI科技教育的機會，更培養出多元科技人才。

鴻海自走機器人前進偏鄉新北市欽賢國中科技中心。圖／新北教育局提供
鴻海自走機器人前進偏鄉新北市欽賢國中科技中心。圖／新北教育局提供

AI 偏鄉

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