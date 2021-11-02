日月光高雄大學產學中心揭牌 呼應南部半導體S廊帶需求

國立高雄大學與全球封測大廠日月光集團，今天成立校級「日月光─高雄大學產學合作中心」，共同提升半導體技術、培育相關領域人才，迎接5G、AI、電動車、物聯網等產業需求。

高雄大學校長陳月端、日月光集團高雄廠資深副總周光春、高雄市副市長羅達生、經濟部科技產業園區管理處副處長劉繼傳，今天共同為「日月光產學中心」揭牌，研究發展處研發長吳松茂為首任中心主任重責。

陳月端表示，校方積極推動社會鏈結、產業鏈結，落實學用合一，此次深化與「好厝邊」關係，成立日月光產學中心就是最佳體現。5G、AI、電動車、物聯網可說是現今最火熱的產業，關鍵組件都少不了半導體，日月光更是產業鏈關鍵中的關鍵。高大教授學有專精、認真肯拚，相信雙方合作、資源共享，必能造就更多人才、提升製程技術，同時為政府「南部半導體S廊帶」大戰略有所貢獻。

周光春表示，南部半導體聚落的成形，引領產業快速發展，但少子化挑戰帶來重大考驗，人才布局成為企業首要之務，因此高雄廠主動與在地指標性高雄大學合作成立產學中心，攜手向下扎根，結合學界理論知識、業界實作經驗，落實用合一，不只培育產業所需人才，也協助學生規畫職涯與人生，在學期間提早接軌業界，掌握市場脈動，培養就業競爭力，達成產學雙贏。

羅達生指出，市府團隊推動傳統產業轉型，攜手中央建立南部半導體材料S廊帶，共同招商引資、鼓勵產業落腳高雄，以智慧科技帶動數位轉型。市府樂見高雄大學、日月光集團合力打造產學中心，相信強強聯手可為廊帶再添助力。