總統拋學測英檢化構想 學者籲先搶救大學生「菜」英文

蔡英文總統拋出以英文檢定取代英文升學考，且教育部長潘文忠允諾評估可行性，引發教師與家長熱議。高中端與大學端都認為，英文檢定由民間單位主辦，客觀性有待評估，且報名費用高昂，總統的提議不太可行。學者則呼籲總統關注城鄉教育差距，搶救大學生的「菜」英文。

立法院教育及文化委員會昨質詢潘文忠，立委萬美玲表示，教育部敲定制度，結果被總統打耳光，有些難看。她贊同蔡英文「取消一試定終身」的主張，雖然教育部明年暫不更改考招制度，但她相信潘文忠會把總統的意見深深放在心中，未來不排除研議調整。

萬美玲也說，教育部若要改制，務必完善相關配套再上路。就以蔡英文舉的例子，現在全民英檢、多益等英檢報名費動輒1500、1600元，如果讓這類檢定牽動升學，「弱勢的孩子怎麼辦？」

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也說，若改以英檢取代學測、分科測驗，只剩有錢人能升學，加深家長、教師對考招制度的疑惑。

學者李家同今天也在個人臉書分享，英檢要付費，我國有很多孩子可能籌不出這筆錢，他不解為何總統要建議這樣做？學生英文程度再爛，照樣能升大學，他不懂為何要用英檢來取代考試。

清華大學副校長戴念華指出，坊間的英文檢定由商業單位辦理，測驗客觀性將受到挑戰，若真的要納為升學的一環，「取得社會公信力」是首要要件。納入後還要考量諸多細節，比如檢定分數如何換算成升學考試分數，以及英文以外的科目是否跟著檢定化等。

許麗吉提到，這幾天許多家長熱切討論總統的提議，認為這項提議偏離現實條件。與其再一次大改考招制度，不如完善既有的四大升大學管道（特殊選才、繁星推薦、個人申請、考試分發），維持考招穩定性。

許麗吉建議微調考招制度，比如學生反映明年過多考試分發校系採計學測成績，應有再研議的空間。萬美玲也說，新課綱下的考招調整已增加家長、學生壓力，教育部各個政務官上任，實在不必覺得「沒有改，就好像沒有做事」，多變且不完善的考招制度，反而更折磨學生。

李家同在個人臉書列出8個文法有誤的英文句子，指出這些句子是大學生寫出來的，且非很差的大學。總統應關心學生的英文程度如何改善，以及偏鄉教育差距，而不是某一學科的程度問題。