從文字敘事到大千世界 文學與影視的對話：台積電青年文學論壇「螢幕穿牆人」

聯副70周年紀念，台積電與聯副攜手文化活動，從實體的活動走向線上，由台積電文教基金會贊助、策畫舉辦五場「台積電青年文學論壇」，文學作品改編影視始終大行其道，講座「螢幕穿牆人——文學與影視的對話」邀請影評人Kristin與年輕作家李屏瑤、鍾旻瑞，模糊文字與影像的中間邊界，尋找敘事的另一種可能。

李屏瑤（左）、鍾旻瑞以及Kristin暢聊文學與影視改編。 攝影／吳致碩

Kristin首先定義「螢幕穿牆人」，便是文學作品到影像化的過程，而此次的對談來賓李屏瑤、鍾旻瑞不只是小說家，同時也是影像創作者，皆不諱言作品影像化的難度頗高，李屏瑤私下也有撰寫舞台劇劇本，「我覺得就像霍格華茲的分類帽，當素材來的時候，才決定是小說或是劇本」，她也透露自己的小說「向光植物」曾被其他人詢問是否有改編意願，「我覺得文學語言與鏡頭語言基本上還是很不一樣的」。

影評人Kristin與暢聊文學與影視創作的歧異之處。 攝影／吳致碩

鍾旻瑞出身自廣電系，多次執導筒拍攝短片，不過他幾乎從未思考將自己的小說改編成電影，就連知名度最高的「泳池」也一樣，「當我在創作作品的時候，這就已經是我最期望被呈現出來的樣子了」，對他來說，不需要用另一種敘事，來讓故事更完整。不過鍾旻瑞認為近年有非常多傑出的影像改編作品，「不只是小說，就連散文、非虛構文學，都能提煉出一些核心，成為影像創作」。

李屏瑤認為影視創作可以透過變造歷史及國族背景，發展故事的核心概念。 攝影／吳致碩

近年的熱門台劇，多半改編自文學作品，諸如近期的「斯卡羅」、「俗女養成記」，皆是提煉原作精髓，再透過創作者的角度，重新塑造一個世界。李屏瑤稱許莎拉華特絲的「指匠情挑」，講述英國維多利亞時代，貴族之間的情慾糾葛，前幾年由南韓導演朴贊郁翻拍成「下女的誘惑」，將貴族的階級制度，延伸為日本、韓國的殖民情結，成為創作者對於影像敘事的在地化變造；鍾旻瑞則想及侯文詠的「危險心靈」，「我覺得小說被改編成20集的影集，可以開創更多的內容，不只是主角的敘事，還有父母，還有老師，我們看到的不只是一個故事，更是一個世界，一個江湖」。

李屏瑤、鍾旻瑞共同提到藉由影視改編，開展出一個全新的世界，就不得不提到丹尼維勒納夫改編經典小說的賣座電影「沙丘」，就是透過不同人物的角度，構築出故事的全貌。鍾旻瑞論及丹尼維勒納夫先前改編過的「異星入境」，「小說通常是線性化的，較為直線，可是電影能夠不停交錯不同的時空，讓故事更為飽滿」。

鍾旻瑞稱許電影的非線性敘事，像在「異星入境」就能透過影像，靈活展現時間的跳接。 攝影／吳致碩

無論是文學或是影視創作，李屏瑤、鍾旻瑞都是佼佼者，他們最終不忘給予新生代的創作者一些建議，李屏瑤說：「你要先確認寫作對你來說是不是一件快樂的事，當你寫了開頭，就一定要寫完，寫出來是最重要的。」鍾旻瑞則幽默表示創作這件事，就像是學游泳或是腳踏車，「你看別人游，看別人騎，都是永遠學不會的，你一定要自己去試試看，才會知道問題在哪裡」，跨出第一步，為自己的夢寫下第一個字，一直堅持下去，終有一天能踏入自己的桃花源。