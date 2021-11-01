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教部放寬學貸申請條件 可貸生活費每學期至多4萬元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部放寬學貸條件，受疫情影響可貸生活費，每學期至多4萬元。本報資料照片
教育部放寬學貸條件，受疫情影響可貸生活費，每學期至多4萬元。本報資料照片

新冠肺炎衝擊不少家庭生計，教育部今天表示，已修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，放寬申貸生活費條件，學生只要提出受疫情影響家庭月收入相關證明文件，即可貸款生活費，額度比照低收入戶學生，一學期最高4萬元。

教育部國教署說明，就學貸款除可加貸生活費，另為減輕貸款人的還款負擔，並配合中央銀行於109年3月調降利息，宣布自109年3月25日起降息至0.9％。同時，償還就學貸款的貸款人也可使用「寬限期」、「只繳息期」、「緩繳期」、「延長還款期限」等各項緩繳措施。

國教署指出，「寬限期」允許貸款學生畢業或退伍後滿1年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次申請至少1年，共可申請8次；「緩繳期」由原月均所得未達3.5萬，放寬至4萬元所得為低所得者，及低收、中低收入戶，可申請緩繳本金且免息，每次申請1年，加倍申請次數，共可申請8次；「延長還款期限」則同意一般借款人可專案申請延長1.5倍；低收及中低收入戶可延長2倍。各項緩繳措施可依自身需求搭配使用。

國教署表示，當學生家庭面臨突發的經濟負擔時，教育部提供的各項就學貸款緩繳措施，有助於穩定貸款人的生活品質與未來規畫。學生如有任何申貸疑慮，可向就讀學校或各承貸銀行客服人員洽詢，以利提出申請，度過難關。

學貸 教育部 低收入戶

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