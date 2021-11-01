學習歷程檔案遺失無人負責？教長：13日前提出究責

今年9月25日始有媒體揭露全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，全國教師工會總聯合會發布新聞稿質疑，近8000名高中生學習歷程檔案消失事件，教育部至今尚未究責。對此上午出席立法院教育及文化委員會備詢的教育部長潘文忠表示，目前正積極協助學校辦理學習歷程檔案提交作業，今天將把109學年的資料提交到中央資料庫。潘文忠說，教育部將按立法院教育及文化委員會決議，在10月13日後的一個月內提出書面檢討報告，並在報告中說明精進作為及行政究責。