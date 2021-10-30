奉獻基中40年退休周媽媽留愛 與受助學生同捐獎學金

國立基隆中學輔導室主任周娟慧在基中服務近40年，今年8月退休，對經濟弱勢學生特別重視，在校期間尋求社會的資源申請各項獎助學金，超過200多萬元，受惠孩子不計其數，曾獲教育部杏壇芬芳獎。退休後仍心繫學生，常常回來基中幫助基中學子。昨天她和以前曾幫助過的學生陳建和校友，一起再回到學校捐贈獎學金，讓師生相當感動。

校長鍾定先說，陳建和校友和今年剛退休的周娟慧周昨天一同回基隆高中捐贈與獎學金，周主任在基中服務近40年的時間，但她退而不休，還常常回來基中幫助基中學子，尋找社會資源以及以前教過的學生一同回饋基中。鼓勵基中學子認真向學，加倍努力學習。

鍾定先表示，陳建和校友以前讀高中時，經常受到周娟慧主任的照顧，因此回饋母校。陳建和說：「今天的主角是周娟慧老師，因為學校以及她的照顧，才有現在的我」。

學生都叫「周媽媽」的周娟慧，在基中付出近40年的歲月，擔任超過20年的輔導主任，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視，為他們尋求社會的資源，申請各項獎助學金，2018年累計金額就達200多萬元，受惠的孩子不計其數，當年獲教育部杏壇芬芳獎時，她說「找出孩子的亮點，一個孩子都不能少」是她對每個孩子的堅持。

周娟慧輔導經驗豐富，她出身樸實家庭，因此特別關心弱勢孩童的教育，對於迷惘的孩子，都會細心的引導，遇到失親無依或者家暴的孩子，聯繫社政單位協助，讓孩子獲得妥善的照顧。對於有才華的學生，她她懂得隨時開發學生的潛能，總是滿懷愛心地去輔導學生。

不少讓她照顧的學生，在社會有所成之後，也回到基中照顧學弟妹，成為基中最溫暖的故事。 連耿義老師表示，20多年前他在基中念書時，由於家中突遭變故，求學過程相當艱辛，他回憶，當時周主任主動提出協助，讓也獲得許多獎助學金，才能順利完成學業，也回到母校任教，周主任變成他的同事。