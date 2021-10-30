全國150名老師族語研習 桃園不缺席

原住民族語言發展法2017年施行後，學校族語老師改以專職聘用，薪資也從鐘點費改為月薪制，師資連年增加，今天有150名族語老師參加原民會舉辦的研習會，除研習文宣使用族語，也鼓勵老師用族語發言；桃園市今派出約20名老師交流經驗，並將回饋地方教學現場。

原住民族委員會與教育部今天在台北舉辦「原住民族語師資及專職聘用研討會」，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，希望透過交流，檢視推動族語師資培育及專職聘用工作可以精進之處，共創優質的族語教學環境；原民會也將持續與中央、地方各部門、學校、民間團體及族人，共同推展族語傳習工作。

原民會表示，全國各地現已聘用178名族語老師，在原住民族語言發展法實施後，都能安心投入族語教學的全職工作；為了解族語老師工作概況及需求，今明兩天的研討會邀集全體族語老師意見交流，以積極保障及落實族語教育權益。

桃園市原民局表示，希望族語老師能將在研討會獲得的經驗、發現的問題，帶回桃園與原民局、教育局及學校等單位分享討論，相信對族語教育的推廣，能有很大的進步。

這次研討會除各項文宣使用族語， 也鼓勵使用族語發言，並採用阿美語、布農語、賽德克語、賽夏語、太魯閣共5種族語同步口譯。原民會代表亦全程使用族語，簡報原住民族語言發展法立法後的執行情形。