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宜蘭縣高中職成年禮 300人挑戰登高草嶺古道

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天在頭城鎮草嶺慶雲宮舉辦「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」成年禮活動。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天在頭城鎮草嶺慶雲宮舉辦「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」成年禮活動。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府「110年度宜蘭縣高中職成年禮」因疫情關係，從上半年延到今天，並選在頭城鎮草嶺慶雲宮舉辦「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」。縣內10所高中職學校、300名師生共襄盛舉，藉由登上縣內最具代表性的淡蘭古道草嶺線，讓蘭陽青年學子在成年禮活動留下難得回憶，同時開啟人生新的里程碑。

「宜蘭縣高中職成年禮」迄今舉辦超過15年，有別於常見的戴帽加冠儀式，宜蘭縣政府教育處結合蘭陽山、海、河、平原，每年4到5月會安排登龜山島、牽罟、爬草嶺古道，甚至騎單車等活動。受到疫情影響，年度成年禮去年停辦、今年則延至10月底。

「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」活動今天在頭城鎮草嶺慶雲宮登場，宜蘭縣10所高中職學生搭乘「蘭YOUNG成年禮專車」，從各校出發抵達現場。縣長林姿妙主持授旗典禮、向天公借膽成年儀式，祈求保佑學子未來平安健康，借文膽開智慧、助考運、貴人顯助。

學生們透過草嶺古道山野教育活動，學習動手服務、無痕山林，以及愛護蘭陽家鄉環境的觀念。林姿妙說，攻頂過程就像先民當年來到蘭陽平原的篳路藍縷，讓代代宜蘭人在這塊土地繁衍茁壯。

教育處表示，「勇闖淡蘭古道」是縣府給的祝福，期盼同學們未來之路平安順利，在經歷成年禮的洗禮後，已成長茁壯，要開始肩負更多社會責任，言語行為都必須自己負責。

宜蘭縣10所高中職學校、300名師生勇闖淡蘭古道，縣長林姿妙到場加油打氣。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣10所高中職學校、300名師生勇闖淡蘭古道，縣長林姿妙到場加油打氣。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 草嶺 淡蘭古道

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