軍公教明年調薪4% 教團憂學術加給沒跟進「差別待遇」

行政院昨天宣布軍公教薪資明年元旦調漲4%，全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，軍公教加薪是好消息，但教師族群卻擔心最後的調整結果達不到4%，再一次被政府歧視。

過去20年，政府對軍公教調薪四次，每次皆為3%。全教總指出，一般公務員的調薪幅度皆能達到3%，但教師的調幅卻都無法達到3%。以2018年調薪為例，教師的本俸達到3%，但學術研究加給均達不到3%，中小學校長、教師介於2.49%至2.85%之間；大學教師更慘，除了教授當年因為有玉山計畫而達到10%外，副教授以下調薪幅度在2.17%至2.5%之間，使得所有教師的整體調薪幅度均達不到3%。

全國教育產業總工會（全教產）也表示，政府以健全退撫基金財務安全為由，包括現職教師在內的退撫基金提撥費率自2021年1月1日起，每年調升1%，由現行12%分3年調整至15%，至行政院宣布2022年1月1日調薪日，提撥費率已調高2％，若2018年調薪時又暗中打折學術研究加給，最後再加上物價、通貨膨脹等因素，「調薪4%」恐怕看得到、卻吃不到。

針對教師調薪「沒調滿」爭議，全教總表示，過去曾發文向政府機關抗議，也曾拜會具決策權的政府高層官員，相關官員並不知道、也不清楚為何會有這種調薪機制和結果，顯見教師調薪不到3%的結果並不在決策官員的預期之中，代表過去的調薪機制確實有檢討的必要。

全教總表示，既然政府公告明年軍公教調薪4%，就應該達到4%，不應該有一般公務人員、教師的區別，更不應該讓教師的調幅達不到4%，呼籲政府於這次調薪應直接用本俸、加給的薪資數額乘以4%的方式計算。

全教產也說，政府應該將調薪制度法制化，應採納受僱者的意見，才能做出最合理最適切的決策；另外，政府在核算年終獎金時，也應該納入導師加給及特教加給。