南市性平教育新創舉 18項性平主題貼近生活經驗

台南市教育局為落實性平教育出新招，針對國中小規畫了18項性平主題，並發展出相對應的宣導簡報及學習回饋單，透過案例讓宣導教材不八股，更貼近學生的生活經驗，連學生都愛聽，也是性平教育的新創舉。

台南市教育局表示，學生輔導諮商中心與學輔校安科、國教輔導團性別平等教育議題小組組成工作小組，規畫出每學期不同的入班主題。為讓教師熟稔性平宣導簡報和學習回饋單，以提升性平教學專業知能，輔諮中心已舉辦5場「校園性平教育入班宣導種子師資培訓」，讓老師了解18個性別平等主題，並知道如何使用宣導簡報及學習回饋單，進而回校宣講。

另因應疫情發展及參與線上研習的需求，錄製了前導影片，置於網路雲端平台給教師自行下載運用，以提升整體資訊運用的流通及普及性。同時為使宣導教材更貼近學生的生活經驗，請安南國中老師陳浩雯撰寫主題案例，讓18個主題的宣導內容皆從案例分享切入，再搭配主題說明，讓學生能在主題學習中獲得最符合生活經驗的機會教育。

教育局長鄭新輝表示，為因應層出不窮的校園性平事件，除訂定「台南市政府教育局所屬學校辦理性侵害性騷擾或性霸凌預防教學注意要點」，定期及不定期入班宣導，也強化學校人員預防、處理、及追蹤輔導性平事件的知能，不斷重申應落實3不1有「不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查、屬實即罰」的原則。

防患未然永遠比亡羊補牢重要，輔諮中心主任吳永清表示，唯有持續提升3級輔導的合作量能，齊心建構友善的校園環境，才能讓性平事件永遠在校園中銷聲匿跡，學生都能在校園中健康快樂的成長。