影／學生技藝競賽下月開跑 近2千選手角逐金手獎

110學年度全國高級中等學校學生技藝競賽下月開跑，今年共有近2000名學生參賽，賽事包括海事水產、家事、農業、工業及商業等五大類。受疫情影響，今年五月中下旬，全國各級學校一路停課至暑假，技術型高中也沒得練手感，直到八月下旬才「復位」，不少技高學生開學後加碼苦練，把握時間每天從早練到晚上八、九點。

教育部今天舉行開跑記者會，邀請五大類技藝競賽執行學校師生、提供參賽選手預聘職缺與產學人才媒合的產業機構共襄盛舉。教育部長潘文忠表示，每年的11月是就讀技職孩子展現身手的舞重要月份，如果有時間，他一定會到競賽現場為每位選手加油打氣，並希望有機會親自頒獎給每一位獲獎學生，「每一雙手都是金手！」

這屆賽事共計230所學校、1909名選手報名，將角逐五大類優勝名次，各領域產業機構除贈送教學設備，如汽車4部、農用耕耘設備等，也贊助競賽相關設備、防疫物資及獎助金、獎品等，以鼓勵所有參賽選手的努力。

潘文忠也說，教育部一直把技職教育放在心上，除了透過前瞻基礎建設優化技職校院實作環境計畫補助技專校院80億，逐年補足技職校院所需教學實習設備，這次疫情期間，也與經濟部一起合作，補助學校更新技職校院之工具機及機械設備，藉由設備更新，培育學生具備專業實作技術能力及就業競爭力。

但受疫情影響，今年五月中下旬，全國各級學校一路停課至暑假，技術型高中也沒得練手感，直到八月下旬才歸位，不少技高學生開學後加碼苦練，苗栗農工實習組組長蔡炳坤就說，學生疫情期間只能在家先把學科知識練好，直到疫情降級，才趕緊把學生號召返校，把握時間每天從早練到晚上八、九點。

澎湖海事水產職業學校今年為海事水產類主辦學校，校長謝旻淵表示，疫情趨緩後學生加緊練習，練習進度已達九成五以上，相信學生都能有最好的發揮。

不過，今年技藝競賽活動仍值疫情期間，考場人員仍須全面配套口罩、測量體溫、採實名制入場等高規格防疫，今年也不開放民眾現場觀賽，但全國高級中等學校技藝競賽資訊平台仍提供各項競賽資訊，民眾也可以透過網站參與。