登合歡圓夢 康橋中學生累計超過4,700人創造高峰經驗

近期疫情趨緩，山區的管制一一鬆綁，歷經遠距教學和戶外活動限制的學生終於能走進山林、向山學習。康橋國際學校自10月23日起，林口、新店秀岡及新竹等三校區共分為7個梯次，每一梯次四天三夜，總計約700多名師生出發攀登合歡群峰。自2010年以來，康橋八年級學生參與「築夢康橋 圓夢百岳」累計至今超過4,700人，校方鼓勵學生勇敢踏出舒適圈，踏上屬於自己的蛻變之路。

康橋八年級生在高山創造高峰經驗蛻變成更好的自己。 圖／康橋 提供

林口校區學務主任黃盈蒼表示，高山教育除了體能訓練之外，還包括登山知識、技巧訓練、人際關係、領導力訓練和LNT（無痕山林）技巧，今年因應疫情變化，三校區不斷與醫療團隊積極討論活動的各項安全配套措施，目的就是為了讓這屆學生能獲得康橋菁英活動課程的珍貴體驗。四天內，這群才13歲的學生要陸續登頂石門山、合歡東峰、主峰、北峰和合歡尖山，除了登階、跑步和行前山訓等體能訓練，康橋與專業的高山醫療團隊配合，整個登山過程中隨時注意學生的安全並做及時回報，另外還安排領隊、壓隊、機動同仁和護理師協助即時處理突發情形，並且每天監測學生心跳、血氧，確保身體健康狀況無虞。

康橋約7百多名師生正在合歡群峰圓夢。 圖／康橋 提供

康橋多年推動戶外活動課程，不僅只是體能上的鍛鍊，教育才是最重要的目的，全體教師與行政團隊花最多心力思考如何與課程結合，學生可以結合許多書本知識與真實的環境，例如實際體驗地理課程植物從闊葉林到針葉林的變化過程。多年投入高山教育的林口校區呂岡侃老師說：「登山活動我們會以小隊為單位，每10~12個學生為1個小隊，賦予學生有小隊長、副隊長等各式職務，過程中學習領導與被領導，學生才是活動的主體。」圓夢合歡除了是體能的考驗外，更是一場與自己對話的深刻體驗，活動前、中、後透過引導學生進入情境、反思與回饋，高山教育目的是培育孩子終生受用的能力。

林口校區自1023出發合歡群山圓夢。 圖／康橋 提供

以豐富的菁英活動課程營造多樣的挑戰環境，康橋帶領孩子走出教室，在真實世界中體驗、學習，培養學生多元能力，開創學科之外的無限可能。未來康橋將持續舉辦戶外教育活動，加強學生理解登高山意義的課程初衷，持續創造自我高峰經驗。以「培育具國際競爭力的社會菁英，許孩子一個美麗的未來」作為辦學願景，康橋國際學校每年出國留學的金榜輝煌，校方表示臺灣是一座寶島，每個孩子都應該盡情探索這塊自己生長的土地，並帶著這份勇氣前往世界各地逐夢。