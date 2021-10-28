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南市不受大環境缺工、缺料影響 年底前完成班班有冷氣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局所屬市立國中小裝設冷氣進度超前，預計今年底前完成裝設。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局所屬市立國中小裝設冷氣進度超前，預計今年底前完成裝設。記者鄭惠仁／攝影

明年夏天不分城鄉，學生將都有冷氣可吹，台南教育局執行班班有冷氣政策，進度已超前。局長鄭新輝今天表示，不受大環境缺工缺料影響，台南市預計年底前將可全數完成冷氣裝設。

全台各校目前都在進行電力系統改善與冷氣裝設，以達成行政院所要求的在明年2月前完成冷氣裝設，以便在4月1日起實施。台南市因進度超前，力拼年底前完成冷氣裝置。教育局表示，目前大環境雖缺工缺料，但電力系統改善與冷氣裝置工程在行政院、教育部及台電公司等單位的定期檢討與協助下，相關問題都能立即協調解決，因此，南市各分項計畫的執行進度良好，各校電力系統改善進度已達6成，冷氣裝設進度也超過5成，年底前將可全數完成冷氣裝設。

教育局表示，為確保學校電力改善及冷氣裝設品質，教育局皆定期辦理工程督導以確保施工品質，也透過學校總務輔導團成立訪視工作小組，針對裝設的美感與施作品質進行訪視，確保電力改善及裝設冷氣的管線配置位置，能符合品質及美感要求，讓學習環境舒適度及生活美學取得平衡。

教育局表示，過程中台電台南區及新營區營業處都派員入校協助，並協同教育局和學校共同拜會相關原物料廠商優先供料，並針對裝設過程所遭遇的問題提出專業建議，讓電力系統改善計畫能順利進行。

教育局長鄭新輝說，南市各校冷氣裝置工程，在上課期間學校皆事先與各廠商妥善排定施工時程，有廠商因超前部署，優先備料並借用學校場地暫放，讓冷氣裝設時程，不因進料而影響進度，千萬不要誤解為缺工無法施作。時值秋季，民間裝設冷氣的旺季已過，廠商將可加派人力加速施工進度，各校冷氣裝設預計年底前可全數完工，明年可讓學生如期吹冷氣。

冷氣 教育局 台南

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