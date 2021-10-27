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運算思維成果展 科技融入教材桃園學生體驗多元學習

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區高義國小利用3D列印與雷射切割製作精美文創作品，發揮泰雅原民美學。記者翁唯真／翻攝
桃園復興區高義國小利用3D列印與雷射切割製作精美文創作品，發揮泰雅原民美學。記者翁唯真／翻攝

復興區角板山天幕廣場今由桃市府教育局舉行第4屆復興區運算思維成果展，由復興區12所高中小成立課程策略聯盟與復興區公所共同辦理，本次成果展共60多位學生參展，由評審評分後讓各校互相觀摩，充分達到寓教於樂及學習交流的效益。

復興區課程策略聯盟於2018年訂定以資訊融入教學為主軸的課程，現由各校展現成果，除持續發展程式機器人外，2019年加入四軸飛行器的教學與競賽，在去年也融入雷雕機和3D列印機的科技學習，今年更有各校共同的補助計畫讓各校發展特色MAKER課程，提供教師使用資訊科技融入教學媒材，也讓學生們體驗到更多元的學習。

介壽國小引進科技創客機台功能俱全；巴崚國小提供每生平板，透過自主學習平台增進學業能力；霞雲國小運用程式設計使用Web：bit做出互動式作品發揮創意；長興國小與台灣微軟公司合作打造桃園第1所微軟未來學校；光華國小打造夢想與創客教室，提供資訊科技融入教學。

另外，三光國小利用雷射切割技巧，展現創意美感；羅浮國小在新校舍中讓學生發揮美感與運算思維，教育學生創客精神；高義國小，利用3D列印與雷射切割製作精美文創作品，發揮泰雅原民美學；義盛、奎輝及三民國小積極購置平板並發展學生社團，透過機器人操作及程式編碼課程培養學生運算思維概念。

桃市府教育局副局長林威志表示，復興區課程策略聯盟2015至2021年挹注經費共計1263萬5766元，每年計有600多位學生受惠，以具前瞻性的智慧學校建置及自主學習理想藍圖，協助復興區各校發展資訊融入教學課程特色。

桃園復興區角板山天幕廣場今由桃市府教育局舉行第4屆復興區運算思維成果展，共60多位學生參展。記者翁唯真／翻攝
桃園復興區角板山天幕廣場今由桃市府教育局舉行第4屆復興區運算思維成果展，共60多位學生參展。記者翁唯真／翻攝

教育局 自主學習

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