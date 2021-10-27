年滿70就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

台灣大學校長管中閔23日以促進世代交替為由宣布不續任。他今天出席立法院教育及文化委員預算質詢會議，透露自己本想續任，只是中間「少了一年」，致他若續任，會在任期內碰上法定退休年齡，無法做滿4年，等於坦承自己因卡管案不續任。教育部長潘文忠則說，他盼政治不再影響高教，已修改大學校長遴選規則，讓一切更公開透明。

按教育部「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，校長就算續任，至多也只能做到70歲。立委萬美玲今天表示，管中閔的年齡是既定事實，好奇他本來就沒規畫續任，管中閔則說「當然沒有」，他本來做滿第二任校長也不會超過70歲，不續任的原因是中間「跑掉一年」、「少了一年」 ，意指他因卡管案延後一年上任，只好選擇不續任。

談到不續任的心情，管中閔未說自己像太太一樣「雀躍三丈」，只說會在任期內做好最重要的事。潘文忠則說不會主動鼓勵管中閔續任，一切尊重管中閔意願。聽到管中閔宣布不續任，潘文忠也否認自己「感覺鬆一口氣。」

潘文忠今也在立委詢問下說明自己2018年請辭教育部長的原因，他語氣罕見憤怒，直指當時的教育發展已經失焦， 立委關心的都是政治非教育，他為自己無法帶動教育發展，負政治責任請辭。請辭的關鍵事件是台大校長遴選，如今他又回任部長，認為應該要讓校長遴選制度完全公開。

多名立委呼籲潘文忠守住我國高等教育，不再受政治力干預。潘文忠未回絕，還說教育部在管案後已修改大學校長遴選規則，讓資訊更加公開、透明。

教育部人事處長王崇斌補充，教育部2019年修改國立大學校長遴選相關法規，校長遴選委員若與候選人有利益關係，務必揭露涉及遴選公正性的資訊揭露，減少爭議。遴選校長由臨時組成的遴選委員會負責，不過各校可成立協助遴委會運作的工作小組，作為遴委會的幕僚單位。

至於教育部是否為管中閔修法，讓他不受70歲大關限制，做滿第二任期？王崇斌說目前無此規畫，主因是校長、教師都是公教人員，受屆齡退休規範，其中公務人員滿65歲就要屆齡退休，另考慮教育人員特殊需要，若在任期之中，就算逾65歲也不必退休，但滿70歲時一定要退休。