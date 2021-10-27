快訊

第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年滿70就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大校長管中閔今天出席立院教育委員會，背著上有陸軍反共救國軍突擊隊的背包出席會議。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔今天出席立院教育委員會，背著上有陸軍反共救國軍突擊隊的背包出席會議。記者潘俊宏／攝影

台灣大學校長管中閔23日以促進世代交替為由宣布不續任。他今天出席立法院教育及文化委員預算質詢會議，透露自己本想續任，只是中間「少了一年」，致他若續任，會在任期內碰上法定退休年齡，無法做滿4年，等於坦承自己因卡管案不續任。教育部潘文忠則說，他盼政治不再影響高教，已修改大學校長遴選規則，讓一切更公開透明。

按教育部「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，校長就算續任，至多也只能做到70歲。立委萬美玲今天表示，管中閔的年齡是既定事實，好奇他本來就沒規畫續任，管中閔則說「當然沒有」，他本來做滿第二任校長也不會超過70歲，不續任的原因是中間「跑掉一年」、「少了一年」 ，意指他因卡管案延後一年上任，只好選擇不續任。

談到不續任的心情，管中閔未說自己像太太一樣「雀躍三丈」，只說會在任期內做好最重要的事。潘文忠則說不會主動鼓勵管中閔續任，一切尊重管中閔意願。聽到管中閔宣布不續任，潘文忠也否認自己「感覺鬆一口氣。」

潘文忠今也在立委詢問下說明自己2018年請辭教育部長的原因，他語氣罕見憤怒，直指當時的教育發展已經失焦， 立委關心的都是政治非教育，他為自己無法帶動教育發展，負政治責任請辭。請辭的關鍵事件是台大校長遴選，如今他又回任部長，認為應該要讓校長遴選制度完全公開。

多名立委呼籲潘文忠守住我國高等教育，不再受政治力干預。潘文忠未回絕，還說教育部在管案後已修改大學校長遴選規則，讓資訊更加公開、透明。

教育部人事處長王崇斌補充，教育部2019年修改國立大學校長遴選相關法規，校長遴選委員若與候選人有利益關係，務必揭露涉及遴選公正性的資訊揭露，減少爭議。遴選校長由臨時組成的遴選委員會負責，不過各校可成立協助遴委會運作的工作小組，作為遴委會的幕僚單位。

至於教育部是否為管中閔修法，讓他不受70歲大關限制，做滿第二任期？王崇斌說目前無此規畫，主因是校長、教師都是公教人員，受屆齡退休規範，其中公務人員滿65歲就要屆齡退休，另考慮教育人員特殊需要，若在任期之中，就算逾65歲也不必退休，但滿70歲時一定要退休。

管中閔 教育部 潘文忠

延伸閱讀

立委籲明年分科測驗加考國文、英文 潘文忠未點頭

影／管中閔不續任校長 希望能世代交替

管中閔承認了！因管案晚1年上任 導致年紀太大無法續任

談台大校長管中閔不續任 潘文忠：不讓政治影響教育

相關新聞

年滿70就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

台灣大學校長管中閔23日以促進世代交替為由宣布不續任。他今天出席立法院教育及文化委員預算質詢會議，透露自己本想續任，只是...

管中閔承認了！因管案晚1年上任 導致年紀太大無法續任

台灣大學校長管中閔近日宣布不續任。立法院教育及文化委員會今邀各國立大學出席會議，並做111學年國立大學校務基金預算的詢答...

談台大校長管中閔不續任 潘文忠：不讓政治影響教育

台灣大學校長管中閔近日宣布不續任第二任。立法院教育及文化委員會今邀各國立大學出席會議，並做111學年國立大學校務基金預算...

沈榮津視察全國技能競賽勉勵選手：像半導體練出硬功夫

第51屆全國技能競賽自9月29日正式展開，行政院副院長沈榮津今天南下巡視勞動部勞動力發展署雲嘉南分署競賽場，為參賽選手加...

科大如何審學習歷程檔案？ 技高版「作伙學」11月開議

111學年考招新制即將上路，技專校院怎麼看技術型高中生的學習歷程檔案？為促進大學與高中端對話，教育部技職司比照一般大學與...

運算思維成果展 科技融入教材桃園學生體驗多元學習

復興區角板山天幕廣場今由桃市府教育局舉行第4屆復興區運算思維成果展，由復興區12所高中小成立課程策略聯盟與復興區公所共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。