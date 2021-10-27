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台灣新文化運動館、青田街歷建獲獎 全台8處北市佔2處

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「青田街8巷10號」是由文化局與台灣電力股份有限公司協力合作。圖／北市文化局提供
「青田街8巷10號」是由文化局與台灣電力股份有限公司協力合作。圖／北市文化局提供

台北市直轄市定古蹟「原台北北警察署」及歷史建築「青田街8巷10號」榮獲文化部「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」管理維護優良獎。文化局表示，全台8處得獎者北市文化資產佔2處；同時全台17處入圍名單中，則有5處文化資產入圍，數量為全台最多。

文化局表示，「原台北北警察署」（現台灣新文化運動館）於1933年落成，原為日本統治威權管控的衙署機關，戰後做為警察局使用。1998年由本府指定為「直轄市定古蹟」，並於2006年定調為「台灣新文化運動紀念館」，經過整理修復後2018年10月正式開館營運，二層樓水泥建築的流線外觀十分氣派，同時牆面貼有台北北投窯廠所出的褐色磁磚，同時建物外圍牆以台北城牆遺留石塊作為建材是其特色。

文化局表示，台灣新文化運動館以每年10月館慶定名為「新文化運動月」，舉辦各項文化活動以推廣台灣新文化運動精神，今年適逢台灣文化協會成立百年，新文化館更擴大辦理系列活動，邀請民眾親近文化資產，瞭解台灣過往文化歷史發展脈絡。

文化局表示，「青田街8巷10號」是由文化局與台灣電力股份有限公司協力合作，透過平台「老房子文化運動計畫」媒合民間經營成功案例。建物位於日治時期「昭和町」，係1930年台北帝國大學（國立台灣大學）與台北高等學校（國立台灣師範大學）為教授建造建築群，本棟建物戰後由台電接管轉型為會議場所，成為孕育國家能源政策的重要基地。

文化局表示，2015年由現今經營者取得經營管理權，花費約2千萬餘元，並歷經兩年多方告修復完成，並於2017年4月以「和合青田」名稱開館營運。「和合青田」以茶文化為載體，結合奉茶的理念，推廣「以茶會友」的東方人文茶道，以融合文化資產的保存特色，做為茶生活文化空間，其榮獲110年度管理維護優良獎。

「原台北北警察署」（現台灣新文化運動館）於1933年落成，原為日本統治威權管控的衙署機關，戰後做為警察局使用。1998年由本府指定為「直轄市定古蹟」，並於2006年定調為「台灣新文化運動紀念館」。圖／北市文化局提供
「原台北北警察署」（現台灣新文化運動館）於1933年落成，原為日本統治威權管控的衙署機關，戰後做為警察局使用。1998年由本府指定為「直轄市定古蹟」，並於2006年定調為「台灣新文化運動紀念館」。圖／北市文化局提供

歷史建築 文化局 文化資產

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