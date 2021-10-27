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維護校安加強巡邏 新北盤點校園周邊監視器數量

中央社 / 新北27日電

新北市部分校園周邊監視器不足，影像有死角。新北市政府教育局今天表示，會與警察局、學校等全面盤點校園內與周邊監視器安置狀況，也會請學校保全加強巡邏校園，維護安全。

新北市議員葉元之日前關心校園安全時說，板橋區某國小女學生，傍晚離校時遇騎機車男子尾隨騷擾；家長報案發現，校門周邊巷子無監視器，校門口監視器畫面模糊，無法辨識男子外型與車牌。他說，騷擾學生的人動機不明，若能及早納入社會安全網，可預防不幸事件。

新北市政府教育局副局長劉明超今天告訴中央社記者，會先發文提醒學校注意校園內外安全，維護師生生活安全。對此案也已請學校安全宣導，並通知當地派出所員警加強巡邏，另編組專人加強巡視周邊。

劉明超說，校園周邊監視器數量是否不足，教育局將會同警察局、區公所，重新盤點校園周邊圍牆及通學巷道可能的治安死角，檢視監視器的數量與使用情形，更換老舊的設備。

他說，每學期都與警局評估與檢測學校監視系統設置及校園周邊偏僻及陰暗維安死角，加強設監視器及照明設施。各校監視器如老舊、不堪使用，也優先協助裝設。

在危機意識方面，劉明超表示，校方除與警局加強聯繫巡邏保護學童安全，校園也落實門禁管制，對可疑人、事、物提高警覺，預防校園維安事件。平時社區型完全中學的學務處就結合警局，編組共同巡查校園周邊。

監視器 教育局 新北 葉元之

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校園周邊無監視器恐成治安死角 教育局：全面盤點

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