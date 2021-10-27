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北市動物園辦蜻蜓特展 新記錄「秋蜓」也看得到

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
窄胸春蜓吃白痣珈蟌。圖／動物園提供
窄胸春蜓吃白痣珈蟌。圖／動物園提供

台北市立動物園將在10月30日到112年3月，於昆蟲館推出「蜻豆初開時—台北動物園蜻蜓特展」。動物園表示，全世界近7000種蜻蜓中，台灣有161種，此次特展將展出87種的觀察紀錄，還有巨大的稚蟲頭部驅動模型，來展示下唇捕食的動作；另外，為因應防疫，更首度特別出動動機器人擔任導覽小天使。

動物園表示，本次展覽是全台首次以蜻蜓目昆蟲作為主題的特展，展出內容分為認識蜻蜓、蜻蜓大解密、蜻蜓生活史、野外賞蜓趣和蜻蜓的保育現況等五大主題，帶領民眾深入蜻蜓的世界。全世界近7000種蜻蜓中，台灣有161種，而動物園則累計有87種的觀察紀錄，超過台灣一半以上的種類，此外因應新冠肺炎防疫，動物園第一次出動機器人擔任特展防疫導覽小天使。

動物園表示，蜻蜓和豆娘屬於水生昆蟲，夏天水邊經常可見到牠們活動的身影。成蟲視力敏銳、飛行能力佳，善於在空中捕食獵物。成蟲的捕食行為大家比較常見，至於稚蟲(水蠆)在水裡的獵食工具，是頭部下方可摺疊的下唇，捕食時下唇會快速地向前彈射，以迅雷不及掩耳的速度捕捉獵物。

動物園表示，這次特展中特別以巨大的水蠆頭部驅動模型展示下唇捕食的動作，現場還有水蠆活體展示，讓大家可以近距離觀察水蠆在水中的生活。

動物園表示，近年來賞蜓的人數變多，透過研究學者與公民科學家的合作，持續有新種和新紀錄種被發表或發現，新種蜻蜓包括隱身在北部淺山地區的鉤鋏晏蜓、僅在坪林、台中、嘉義等山區小溪流活動的朱環鼓蟌，和只棲息在東部人跡罕至的山區沼澤地的短鋏晏蜓，牠們都是台灣特有種。新紀錄種則有入秋後會隨著東北季風吹來台灣的「秋蜓」，這些都是蜓友們共同努力的成果，也都會在本次特展中展出標本。

粗腰蜻蜓捕食紅腹細蟌。圖／動物園提供
粗腰蜻蜓捕食紅腹細蟌。圖／動物園提供

動物園 新冠肺炎 嘉義

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