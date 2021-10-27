國小生捐髮助癌友捐獎學金助植物人 獲品德教育實踐獎

桃園市教育局與台塑企業文物館今日下午在長庚大學舉辦「品德教育實踐獎」頒獎典禮，表揚桃園市國中小的楷模學生。本次共有來自24所國中小、82位學生參選，由專家評選出20名實踐獎、21名優良獎與數名入選獎。

「做一個人要像一個人，做一件事要像一件事。」本屆獲獎的迴龍中小學學生林琬晴文武雙全，除了課業外，體育表現也很精采。5年級時她加入學校田徑隊，培訓過程辛苦，還要同時兼顧課業，一度在訓練過程中萌生放棄念頭，但她持續在校際運動比賽中全力以赴，成為全校唯一一位獲得4面金牌的得主。

南美國小學生賴奕晴3度參選，今年終於獲得實踐獎，2年級時她加入口琴樂團，一開始練習時常常吹錯音，長時間吹奏也導致嘴角磨破，所幸在媽媽鼓勵下，終於和口琴樂團站在舞台參加比賽，為校增光。充滿愛心的她也常會捐髮給癌症病友，捐獎學金幫助植物人。

教育局副局長高玉姿致詞，除嘉勉得獎同學優異表現，也感謝所有參與推薦的師長。台塑企業文物館館長王光正期盼藉由學生勵志的故事，讓品德教育更加紮實茁壯。