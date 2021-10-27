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大學宿舍4箭計畫 僅2箭達標、這項目KPI掛零

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交大宿舍前年換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供
交大宿舍前年換新裝，採工業lounge格調。圖／交通大學提供

教育部2019年啟動5年50億元的「打造年輕世代宿舍新環境」計畫，教育部今天在接受立法院教育及文化委員會時坦言，此計畫包括4大目標（4支箭），其中2箭已達標；提供弱勢生校外租屋補貼的部分待加強；教育部鼓勵各大專校院在校外興辦學生社會住宅，至今無人申請。

總統蔡英文2019年8月參訪逢甲大學新宿舍，指示全面提升宿舍品質。教育部隨後提出改善宿舍4支箭計畫，其中一項是鼓勵大學提案翻修宿舍，並由教育部以舍內床位為單位，平均每床補助4萬元；校舍改為宿舍，每床補助8萬元。

教育部統計，截至今年9月底，全國各大專校院合計申請翻新改善3萬7675床，已核定補助1萬2340床；另有學校申請新建宿舍，申請量達7026床，現已核定補助2068床，各校參與踴躍。

立委指太少弱勢生申請校外租屋補貼，質疑宣導不佳。教育部對此表示，已要求學校提供低收入戶、中低收入戶學生優先入住學校宿舍，並享有住宿費減免優惠，因此申請校外租金補貼的弱勢學生人數較預期低。未來將持續向大專校院宣導，並請各校主動提供弱勢學生相關資訊，積極協助申辦補貼。

至於每月校外租金補貼額度是否提升，教育部指出，將參考衛福部家庭生活補助費計算標準，及相關學校調查校內外租金差異，做為推估補貼金額基數，視情形滾動調整。

教育部另鼓勵各大專校院在校外興辦學生社會住宅，至今無人申請。教育部解釋，這件事涉及租金租期、內部改裝、交通銜接等待克服的問題，不易克服。立委吳思瑤、范雲等人今天呼籲教育部與內政部協調，研擬相關方案來興建社宅。

教育部高教司日前表示，為提高學校申請意願，今天修正發布「校外興辦學生社會住宅空床補助要點」，調增每年每床補助經費為3萬元，且針對校外租賃總床位達一定數量者，給予加成補助經費，最高25％，增加學校辦理誘因。

近日推廣「新宿舍運動」的吳思瑤另表示，全國158校中，還有23所國立大學、37所私立大學未申請翻新宿舍。她指出宿舍成招收國際生的活招牌，國內網路從討論最差宿舍，翻轉為票選最佳宿舍，呼籲各校趕快加入此運動「今天不做，明天就後悔。」

宿舍 教育部 社會住宅

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