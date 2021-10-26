科大如何審學習歷程檔案？ 技高版「作伙學」11月開議

111學年考招新制即將上路，技專校院怎麼看技術型高中生的學習歷程檔案？為促進大學與高中端對話，教育部技職司比照一般大學與普通高中正執行的「作伙學」計畫，今年7月31日起跟進推動「技高、技專學習歷程審議計畫」，並宣布從今年11月6日開始，在全台各縣市辦理討論會，讓大家了解技專校院如何審查技高生的課程學習成果。

教育部表示，學習歷程檔案需要大家從不同的角度一起審視及參與，以形成共同的問題與意見，並透過會議進一步深化這些結論，也歡迎參與者提出新的想法，討論結果將彙整作為學習歷程上路前教育部政策的參考。審議討論會現正熱烈報名中，歡迎技高親師生為了教育的未來「議」起來，審議討論會除離島場次為線上舉行外，都為實體辦理。

「專題實作及實習科目學習成果」是高職生學習歷程檔案應上傳項目之一，三年可傳18件，大學端至多採計6件，是多所國立科大主管最重視的項目。

台灣科技大學教務長阮聖彰指出，台科大重視專題實作作品，盼考生展示作品成果之餘，也能描述完成作品的過程。

雲林科技大學也將專題實作列為必採，教務長李傳房舉例，越來越多產業要找跨領域人才，有些資電領域學生報考設計系，呈現結合AI與創意的作品，獲校方青睞。

台北科技大學也重視專題實作成果，教務長楊士萱說，不少校系過往重視統測成績，學習歷程檔案將讓科大教師看到實作成果，符合科大教學精神。

除了專題實作，阮聖彰還鼓勵高三生說明報考動機。他歸納，常有考生備審資料寫「若錄取貴系，我將持續精進和學習相關知識」，這時他會反問考生「若沒考上，你就不學了嗎？」或直接請考生舉出一件「不為升學而做的事」。對升學無關仍投入，顯示考生真的具備學習動機。