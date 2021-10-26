莊瑞雄提校園「班班有飲水機」 蘇貞昌允諾支持

民進黨立委莊瑞雄今天在立法院會質詢時指出，校園飲水機若太多人連續使用，水溫會越來越高，導致孩子們不願喝水，現在推動「班班有冷氣」，下一步也該推動「班班有飲水機」，讓學子有更好學習環境。行政院長蘇貞昌列席備詢時允諾支持。

莊瑞雄指出，現在校園普遍都有裝設飲水機提供給小朋友使用，但飲水機若太多人連續使用，越後面的人裝的水水溫會越高，特別是這麼熱的天氣，本來要裝冷水，但裝完的水反而是燙水，導致小朋友可能就會要放冷，結果放到忘記喝、甚至直接不喝水選擇去買飲料。「我們都希望孩子們多喝水少喝飲料，結果反而本末倒置。」

莊瑞雄認為，不管是冷氣機還是飲水機，這些其實都可以說是教育的「基礎建設」，目前班班有冷氣的目標在院長的努力下，也從「空笑夢」變成「真有其事」。但教育不是只追求「有」，還必須努力追求到「好」，也需要從學童的角度去設想，還有哪些地方是我們可以去協助的地方。

莊瑞雄指出，例如提升飲水機設備或者是增加飲水機的數量，最少兩個班一台飲水機，「班班有Doubel機」，有冷氣機也有飲水機，藉著推動這些教育的大基建，讓台灣的學子們擁有更好的學習環境。