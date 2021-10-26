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退休校長黃良成用心推廣台語 免費台南社區開班受歡迎

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南退休國小校長黃良成（前排左二）用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影
台南退休國小校長黃良成（前排左二）用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影

台南市南化區瑞峰國小退休校長黃良成，用心推廣台語，陸續在社區裡開設台語文化班，繼新化等區開班、昨晚再於東區開設，有60多人報名參與，由於課程內容實用與趣味兼具，學員都覺得收獲豐富。

黃良成有感於台語日漸式微，即使是南部地區，也有愈來愈多的家庭不使用台語溝通，在退休前特別考取台語相關教學證照，退休後在台南各地開設台語班，義務教學，學員只收教材費，昨晚東區班開設，包括區長顏能通、議員蔡筱薇等，都到場參與。

黃良成目前在多地開設台語班，新化區在周五舉辦，之後又有善化區周四班、安定區周三

班、永康區周二班，之後周一有東區班，報名消息公布後，有60多人報名，昨晚還有來不及報名的民眾，到現場等待候補名額。

黃良成表示，台語是台南民眾日常溝通的語言之一，但是還是有不少人不會說台語，或是講不流利，甚至認為台語有音無字，不知祖輩者私塾漢學所讀即是台語文，課程內容要讓大家能說會寫，脫離台語文盲，共同傳承台語並拾取祖先的智慧。

課程內容都是黃良成自行編制，包括台灣俗諺語、台語歌謠、四句聯、民間文學、禮俗典故、台灣三字經、古文詩詞選讀、文白異讀語詞造句、台語現代詩、台語散文朗讀、台語聲調音標(八聲七調)，並輔導學員報考台語認證，今年他開設的台語班就有111人報考。

台南退休國小校長黃良成（圖左）用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影
台南退休國小校長黃良成（圖左）用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影
台南退休國小校長黃良成用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影
台南退休國小校長黃良成用心推廣台語文化，昨晚在東區開設專班。記者修瑞瑩／攝影

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